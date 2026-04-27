Hokej

Kopitar ob stoječih ovacijah zaključil izjemno kariero

Los Angeles, 27. 04. 2026 06.28 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Anže Kopitar

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je po porazu svojih Los Angeles Kings v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL proti Colorado Avalanche z 1:5 končal bogato športno pot. Serija se je končala s 4:0 v zmagah za favorizirano moštvo iz Denverja.

Anže Kopitar, dvakratni zmagovalec Stanleyjevega pokala, je že pred sezono najavil upokojitev, ta pa je uradna postala po še četrtem porazu v nizu v seriji proti prvim favoritom za naslov prvaka v NHL.

Kopitar je na zadnji tekmi, odigral jo je pred polnim domačim avditorijem v Crypto.com areni, igral 17:52 minute in v tem času v statistiko vpisal en strel na gol, en uspešen nalet ter 67 odstotkov dobljenih sodniških metov. V tej seriji se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Po koncu dvoboja so se gostujoči igralci po klasičnem stisku rok obeh ekip na sredini ledu še malce dlje pomudili pri 38-letnem Hrušičanu, ki je v NHL pustil izjemen pečat ter postal eden najboljših hokejistov kraljev v zgodovini, zagotovo pa ga v prihodnosti čaka tudi mesto v hramu slavnih.

Leta 2012 in 2014 je namreč z moštvom iz mesta angelov postal prvak lige NHL, v 20 sezon dolgi karieri pa se je podpisal še pod številne rekorde svoje franšize in nagrade v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Kopitar je bil leta 2005 na naboru izbran kot 11. po vrsti, pri kraljih pa je preživel vso kariero.

Izkazal se je s profesionalnim odnosom in predanostjo hokeju, s čimer si je prislužil globoko spoštovanje vseh soigralcev, tekmecev in navijačev. Ti so v zadnjih minutah s stoječimi ovacijami pozdravili svojega junaka in glasno vzklikali njegovo ime: "Thank you, Kopi".

Kopitar je kot prvi Slovenec v NHL debitiral 6. oktobra 2006 in že na prvi tekmi navdušil z dvema goloma in potezami, ki pritičejo dolgoletnim veteranom. Tudi kasneje je veljal za enega najboljših vsestranskih centrov lige.

V prvi sezoni je kot novinec dosegel 20 golov in 41 podaj, kariero pa je končal po 1521 tekmah v rednem delu ter s kar 452 zadetki in 864 podajami za skupno 1316 točk, kar je rekord med kralji ter dovolj za 38. mesto na večni lestvici strelcev. To sezono je na 67 tekmah dosegel 12 golov in 26 podaj.

V končnicah, v katerih je nastopil v 11 sezonah, je dodal še 27 golov in 62 podaj na 107 tekmah. Najboljši po številu točk v dresu kraljev je bil v kar 15 sezonah. Največ jih je dosegel v sezoni 2017/18 z 92. Dosegel je 79 zmagovitih golov in bil kapetan kraljev kar deset sezon (od 2016/17).

Od aktivnih igralcev sta v kategoriji odigranih tekem pred Kopitarjem (1521) le Brent Burns (1579) in Aleksander Ovečkin (1573). Kopitar je skozi več kot 20-letno kariero v NHL prejel tudi številne posamične nagrade. Med drugim je bil petkrat udeleženec tekem All-Star, dvakrat je prejel nagrado Selke, trikrat pa spominsko trofejo Lady Byng.

Kopitar se je po začetku kariere pri Jesenicah in igranju za Kranjsko Goro pred prihodom v NHL kalil v švedskem klubu Södertälje, kjer je preživel še eno sezono po naboru. Velik pečat je pustil tudi v slovenski reprezentanci. Z njo je leta 2014 v Sočiju nastopil na sploh prvih olimpijskih igrah in ji pomagal do prve zmage proti Slovaški, slavju proti Avstriji v kvalifikacijah za četrtfinale, nato pa se je slovenska pot končala med osmimi najboljšimi proti Švedski.

Anže Kopitar, dolgoletni kapetan moštva Los Angeles Kings, katerega dres je nosil vseh 20 let izjemne kariere v najmočnejši hokejski ligi na svetu, se je po porazu v seriji prvega kroga končnice proti zasedbi Colorado Avalanche še zadnjič v čustvenem tonu poslovil od svojih najzvestejših privržencev.
FOTO: AP

Skupaj je Kopitar za Slovenijo nastopil na štirih svetovnih prvenstvih. V dresu z državnim grbom je odigral 51 tekem v članski konkurenci ter dosegel 15 golov in 40 podaj. Nazadnje je slovenski dres oblekel v kvalifikacijah za zimske olimpijske igre v Pekingu pred slabimi petimi leti.

Liga NHL, končnica, 1. krog, četrta tekma, izid:
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:5 / (0:4)*
(Anže Kopitar je odigral zadnjo tekmo v karieri za Los Angeles Kings).

Opomba(*): stanje v seriji: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.

hokej na ledu liga nhl končnica los angeles kings colorado avalanche anže kopitar

