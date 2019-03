Kopitar ob zmagi kraljev nad morskimi psi dosegel dve točki

Dustin Brown, ki je zadel na tretji zaporedni tekmi, je kralje povedel v vodstvo. Nato so dvakrat zadeli gostje, uspešna sta bila Barclay Goodrowin v drugi tretjini Tomaš Hertl. V zadnji tretjini pa so bili trikrat uspešni domači, najprej je v 49. minuti s prvim golom v ligi NHL izenačil Matt Roy, Anže Kopitar je pri tem golu vpisal podajo, dve minuti pozneje pa je slovenski hokejist zadel za vodstvo Los Angelesa s 3:2. Ob koncu tekme je plošček v prazno poslal Jeff Carter.

Kralji, ki so na predzadnjem mestu lige in brez možnosti za končnico, bodo prihodnjo tekmo igrali v noči na nedeljo, ko bodo gostili Anaheim Ducks, še enega tekmeca iz tihomorske divizije.



Izidi:

Florida Panthers- Arizona Coyotes 4:2

New Jersey Devils - Boston Bruins 1:5

Carolina Hurricanes -Tampa Bay Lightning 3:6

Montreal Canadiens- New York Islanders 4:0

St. Louis Blues- Detroit Red Wings 5:2

Nashville Predators -Pittsburgh Penguins 1:2 (kazenski streli)

Chicago Blackhawks - Philadelphia Flyers 1:3

Dallas Stars - Colorado Avalanche 1:3

Calgary Flames- Ottawa Senators 5:1

Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 4:1

Vegas Golden Knights- Winnipeg Jets 5:0

Los Angeles Kings - San Jose Sharks 4:2

