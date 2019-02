Kopitar ohranja upanje na nastop kraljev v končnici

Los Angeles Kings so prišli na Manhattan po sobotnem porazu proti otočanom na Long Islandu z 2 : 4, domači Rangers pa so se vrnili s sobotnega gostovanja s Floride proti vodilni ekipi lige Tampa Bay Lightning prav tako s porazom 2 : 3. Domači so v Madison Square Gardnu začeli bolje in povedli z 1 : 0 po zadetku Chrisa Kreiderja , gostje pa so izenačili na koncu prve tretjine z zadetkom Adriana Kempeja . Rangersi so spet povedli v začetku druge tretjine, gostje pa izenačili z zadetkom Kopitarja na začetku zadnje tretjine, kar je bil njegov 16. gol v letošnji sezoni. Adam McQuaid je domače povedel v vodstvo s 3 : 2 in kazalo je, da je zgodbe konec, ko je za kralje v zadnji minuti rednega dela srečanja spet zadel Kempe. Takoj na začetku podaljška je bilo zgodbe konec. Najprej so zagrozili domači in zadeli vratnico, nato pa je Tyler Toffoli v protinapadu v 25 sekundi podaljška premagal Henrika Lundqvista in pokopal domače. Vratarja sta imela polne roke dela, saj je Lundqvist ubranil 26 strelov na svoj gol, vratar kraljev Jonathan Quick pa 24. "Zmaga je zanesljivo zelo dobrodošla. Začetek tekme ni bil najboljši za nas, niti prva polovica druge tretjine. Potem smo se vzeli skupaj ali prebudili in začeli igrati tako kot se mora za zmago,"je po tekmi dejal Kopitar, ki je bil zmage v New Yorku skupaj s soigralci zelo vesel.

Na gostovanju na vzhodni obali ZDA jih čaka še tekma proti New Jersey Devils. Kopitar je letos najboljši strelec svoje ekipe, ki pa je na žalost na dnu lestvice lige NHL. "Ne vem čisto natančno, kako bi to povedal. Začetek zanesljivo ni bil tak, kot smo ga hoteli. Potem smo zamenjali trenerja, pa tudi ni bil najboljši učinek. Nekako smo še kar malo v miksu. Vemo, da bo zelo težko priti v končnico, imamo pa še vedno upanje," je dejal kapetan kraljev in dodal, da bo s soigralci dal vse od sebe in skušal zmagati na vsaki tekmi. Kopitar za kralje igra odkar je leta 2006 začel kariero v NHL in si še vedno želi ostati v ekipi, s katero je leta 2012 in 2014 osvojil Stanleyjev pokal. "Sem že nekajkrat povedal, da bi zelo rad zaključil kariero v Los Angelesu. Sicer se to še nekaj časa ne bo zgodilo. Bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo," je dejal Hrušičan.

Veteran ameriškega poklicnega športa se je 17. februarja v Dallasu po zmagi kraljev proti zvezdam z 2 : 1 srečal z novincem v ligi NBA košarkarjem ekipe Dallas Mavericks Luko Dončićem. "To je bilo moje prvo osebno srečanje z Lukom. Je zelo prijeten fant. Star je 19 let, ampak je zelo odrasel in njegovo obnašanje ni na ravni 19-letnika. Škoda, da se ni uvrstil na All-Star, ampak jih bo še veliko, ki jih bo igral," je dejal Kopitar. Na vprašanje, ali je dal Dončiću kakšen nasvet, je Kopitar odgovoril, da jih ne potrebuje. "Mislim, da sam že veliko ve. Dejal sem mu, da če ima kakšna vprašanja ali karkoli, da sem mu zmeraj na voljo, naj me pokliče in vpraša. Drugače pa mislim, da se bo zelo dobro odrezal in ne bo rabil prav veliko pomoči," je dejal Kopitar.



Izidi:

New York Rangers - Los Angeles Kings 3:4 (podaljšek)

(Anže Kopitar 1 zadetek v 23:29 minutah za Los Angeles)

Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks 6:1

Philadelphia Flyers- Vancouver Canucks 2:1

Dallas Stars- Arizona Coyotes 5:4