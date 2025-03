Kopitar po številu podaj tretji med tujci v zgodovini Lige NHL

Za preobrat Los Angelesa je zadel Phillip Danaul dve minuti in 12 sekund pred zaključkom drugega dela igre, končni izid pa je v izdihljajih obračuna postavil Kevin Fiala. Vratarja domačih Darcyja Kuemperja (23 obramb) je premagal le J.T. Miller, ki je po dveh minutah in 10 sekundah goste povedel v vodstvo z 1:0. Napad domačih je bil učinkovitejši, ruski čuvaj mreže gostov Igor Šesterkin je zaustavil 30 strelov kraljev.

Kingsi so zmagali osmič zapored na svojem ledu, na katerem so petnajstič v nizu osvojili vsaj točko za klubski rekord. Po štirideseti zmagi v sezoni so sedmi v ligi, imajo 89 točk, in 14 točk zaostajajo za vodilnimi Washington Capitalsi. V pacifiški skupini so drugi, dve točki pred Edmontonom, za pet pa zaostajajo za Vegas Golden Knights.