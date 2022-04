Anže Kopitar prvi mož Kraljev po točkah in podajah po rednem delu

Edmonton Oilersi, ki se bodo v prvem krogu končnice merili z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so za konec rednega dela po kazenskih strelih s 3:2 premagali Vancouver Canuckse, ki se niso prebili v končnico. Končnica na štiri zmage se bo pričela v noči na torek, ko bodo igrali tudi hokejisti Los Angelesa, prednost domačega ledu v tej seriji ima Edmonton.

Za Kopitarja je to sicer že 16. sezona v ligi NHL, v tej je bil v rednem delu najboljši posameznik Kraljev po zbranih točkah in podajah. Na 81 odigranih tekmah je Hrušičan zbral 67 točk (19 golov in 48 podaj), drugi je Adrian Kempe, ki je zbral 54 točk, je pa bil 25-letni Šved s 35 goli prvi strelec kluba v dosedanjem poteku sezone (dodal je še 19 podaj).

Za Minnesoto, ki je v rednem delu z osvojenimi 113 točkami poskrbela za klubski rekord, je dvakrat zadel Jordan Greenway, Kiril Kaprizov je dodal gol in podajo, medtem ko se je Marc-Andre Fleury izkazal s 27 obrambami. Pri Coloradu, prvi ekipi zahoda, so sicer priložnost dobili številni rezervni igralci. "To sploh ni bilo vprašanje. Izid tekme na naš položaj na lestvici ni nič vplival, zato so priložnost dobili fantje, ki zadnje čase niso veliko igrali," je po koncu dejal trener Colorada Jared Bednar.

Hokejisti Minnesote pa so si z zmago zagotovili prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice, kjer jih čaka ekipa St. Louis Blues, ki je ponoči s 4:7 izgubila proti Vegas Golden Knightsom. Ekipa iz Las Vegasa letos prvič v petih letih, odkar je del lige, ne bo igrala v končnici.

Hokejisti Nashvilla so na srečanju z Arizono po manj kot sedmih minutah igre že vodili s 4:0, na koncu pa so morali s 5:4 priznati premoč nasprotnikom, ki so sicer osvojili zadnje mesto na zahodu. Nashville je bil na koncu osmi v konferenci in ga v končnici čaka Colorado.

Toronto je na domačem ledu prišel do četrte zmage v nizu, tokrat je bil na svoji zadnji tekmi rednega dela s 5:2 boljši od Boston Bruinsov. Ti se bodo v prvem krogu končnice na vzhodu pomerili s Carolina Hurricanesi. Toronto pa se bo za začetek boja za Stanleyjev pokal meril s branilci naslova Tampo Bay Lightningi, ki so ponoči prav tako slavili, in sicer so v gosteh s 6:4 ugnali New York Islanderse. Slednji se prvič po letu 2018 niso prebili v končnico, medtem ko Tampo nadaljevanje sezone v Torontu čaka v torek.