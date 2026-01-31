Kopitar po vrnitvi s kralji do zmage po podaljšku

Los Angeles Kings so nekaj tekem igrali brez Anžeta Kopitarja, ki pa se je v Philadlphii vrnil v postavo in na led. Gostom je v začetku igra stekla odlično, Adrian Kempe je zadel v četrti in sedmi minuti, še en zadetek kraljev pa so sodniki po ogledu posnetka razveljavili. V nadaljevanju je Philadelphia vzpostavila ravnotežje, Trevor Zegras je znižal v drugi tretjini, Travis Konecny pa takoj na začetku tretje izenačil.
V podaljšku so imeli najprej izredno priložnost domači, Konecny je pobegnil v protinapad, a je zadel le vratnico, v naslednjem napadu pa so bili bolj uspešni gostje in Quinton Byfield je s strelom pod prečko premagal vratarja Dana Vladarja. Z novima dvema točkama so kralji zdaj pri 59 točkah in na osmem mestu zahodne konference oziroma na četrtem v pacifiški skupini.
