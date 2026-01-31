Kopitar po vrnitvi s kralji do zmage po podaljšku

Los Angeles Kings so nekaj tekem igrali brez Anžeta Kopitarja, ki pa se je v Philadlphii vrnil v postavo in na led. Gostom je v začetku igra stekla odlično, Adrian Kempe je zadel v četrti in sedmi minuti, še en zadetek kraljev pa so sodniki po ogledu posnetka razveljavili. V nadaljevanju je Philadelphia vzpostavila ravnotežje, Trevor Zegras je znižal v drugi tretjini, Travis Konecny pa takoj na začetku tretje izenačil.