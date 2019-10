Kopitar podal za odločilni gol in okusil slast prve zmage v novi sezoni lige NHL

To je bila za kralje prva zmaga v novi sezoni, saj so v soboto svojo uvodno tekmo proti Edmontonu izgubili s 5:6. Tyler Toffolije k zmagi prispeval gol in podajo, za goste sta zadela še Sean Walker in Ilja Kovalčuk, vratar Jack Campbellpa je zbral 26 obramb.

V vrstah gostiteljev se je izkazal Matthew Tkachuk z dvema zadetkoma in podajo, en gol pa je prispevalNoah Hanifin. Več dela je imel tudi domači vratar, ki je zaustavil 36 strelov.

Kralji so skorajda zapravili zmago, potem ko so še sredi druge tretjine vodili s 3:0. Domači hokejisti so se prebudili in vrnili v igro, ko sta v razmaku treh minut zadela Tkachuk in Backlund. Junak večera pri kraljih pa je bil Drew Doughty, ki je zadel z igralcem več po 50 sekundah podaljšane igre in poskrbel za zmago nad Calgary Flames s 4:3. Pri zadnjem zadetku v podaljšku je bil podajalec prav slovenski hokejski as Anže Kopitar.