Kopitar 'kralje' popeljal do zmage proti Arizoni

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v severnoameriški poklicni hokejski ligi Los Angeles Kings popeljal do zmage s 3:2 v gosteh pri Arizona Coyotes. Hrušičan je dosegel gol za izenačenje na 2:2, nato pa je bil še podajalec pri zmagovitem zadetku za končnih 3:2. S tem je slovenski hokejist prišel že do 999. točke v ligi NHL in mu do okroglega jubileja manjka le točka.

Doslej je le 90 hokejistov v severnoameriškem poklicnem hokejskem prvenstvu doseglo tisoč točk, Anže Kopitar pa se jim lahko pridruži že v noči na četrtek, ko se bodo 'kralji' in 'kojoti' še enkrat pomerili v Glendalu. S tem bi postal četrti hokejist 'kraljev' v zgodovini s tem pomembnim mejnikom. Jonathan Quick je zaustavil 17 strelov za Los Angeles, preden je moral zapustiti ledeno ploskev zaradi poškodbe v drugi tretjini. Zamenjal ga je Calvin Petersenin zbral 15 obramb. Med strelce sta se poleg Kopitarja vpisala še Alex Iafallo in Trevor Moore. 'Kojoti' so izgubili še 11. tekmo od zadnjih 14, zanje sta zadela Christian Dvorak in Jakob Chychrun, domači vratar Darcy Kuemper je zbral 22 obramb. Liga NHL, izidi:

Florida Panthers – Dallas Stars 5:4 (po podaljšku)

Buffalo Sabres – New York Islanders 4:2

New Jersey Devils – Boston Bruins 0:3

New York Rangers – Washington Capitals 3:6

Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 7:2

Carolina Hurricanes– Chicago Blackhawks 5:2

Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 3:4(po podaljšku)

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 3:2 (po podaljšku)

Ottawa Senators– Winnipeg Jets 2:1

St. Louis Blues– Anaheim Ducks 3:1

Minnesota Wild – Vegas Golden Knights6:5

Arizona Coyotes – Los Angeles Kings 2:3

(Anže Kopitar: 1 gol, 1 podaja za LA Kings).

Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 3:5

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 4:5(po podaljšku)