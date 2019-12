Kopitar povlekel asa iz rokava za zmago Kingsov v Bostonu

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL na gostovanju po podaljšku s 4:3 premagali Boston Bruins. Odločilni gol za 'kralje' je minuto in pol pred iztekom podaljška zadel slovenski hokejski as Anže Kopitar. Gostje so vodili z 1:0 in z 2:1, na koncu pa podaljšek izsilili z golom za 3:3 dve minuti pred koncem rednega dela.

Los Angeles Kingse je v vodstvo popeljal Blake Lizotte v tretji minuti, v zadnji minuti prve tretjine je na 1:1 izenačil Danton Heinen. V 23. minuti so gostje znova povedli preko Adriana Kempe, potem pa so dvakrat zaporedoma zadeli domači hokejisti iz Bostona. Najprej je izid v 31. minuti poravnal Patrice Bergeron, gol za 3:2 pa je prispeval Brandon Carlo. Za podaljšek je poskrbel Matt Roy, za končno veselje gostov pa v 64. minuti s svojim 14. golom v sezoni slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar. Jonathan Quick je za četrto zmago Kingsov v zadnjih petih tekmah, na peti so izgubili po izvajanju kazenskih strelov, zbral 37 obramb. "Razmišljaš o zadetku. Po dveh tretjinah je bilo 2:2, očitno smo odigrali zelo zelo dobro tekmo na gostovanju v Bostonu, tako da ni razloga, da bi bili bojazljivi. Oni so potem hitro zadeli v zadnji tretjini, mi pa se nismo predali in Roy je odlično streljal, uspeli smo izenačiti in na koncu zmagati po podaljšku," je po srečnem koncu tekme dejal kapetan Kraljev Anže Kopitar. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Hrušičan je sicer na ledu preživel 24:12 minute in na gol nasprotnega vratarja sprožil le en strel, ki pa je bil odločilen za šesti poraz Bostona na zadnjih sedmih tekem. Kingse prihodnja tekma čaka v noči na petek, ko bodo gostovali pri ekipi Columbus Blue Jackets.



Liga NHL, izidi:

Boston Bruins - Los Angeles Kings 3:4 (po podaljšku)

(Anže Kopitar je dosegel odločilni gol za Los Angeles).

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 5:3

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:3 (po podaljšku)

New York Islanders - Nashville Predators3:8

Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 4:1

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets3:5

Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 3:6

Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 1:4

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 1:3

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 3:2

San Jose Sharks - Arizona Coyotes 2:3