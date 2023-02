Kopitar: Pred mano je še nekaj let vrhunskega hokeja

Los Angeles Kingsi so z zadnjih štirih gostovanj potegnili le eno zmago. V petek so premagali New York Islanderse s 3:2, pred tem v četrtek izgubili proti New Jersey Devilsom s 3:4 in še prej v torek proti Minnesoti z 1:2. Trenutno so še vedno na drugem mestu pacifiške divizije ter tretjem v zahodni konferenci s 33 zmagami in 28 porazi.

"V bistvu sta bila uvodoma dva odbita ploščka. V prvi tretjini ni bilo veliko takega, kar nam ni bilo všeč, niti v drugi. Včasih odbiti ploščki ne gredo, kot si želiš. Nocoj pač ni šlo v našo smer," je o porazu menil Kopitar. Vseeno njegovi Kralji ostajajo v igri za končnico. "Igramo dobro, na lestvici stojimo dobro. Je pa dejstvo, da moramo do konca sezone zmagati še nekaj tekem, da se uvrstimo v končnico. Mislim, da je do konca še 20 tekem. Najprej bomo odigrali te in upam, da se bomo uvrstili v končnico, da bo forma dobra v pravem času," je dejal slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar.