Kopitar in Kris pred tekmo v Staples Centru skupaj po dvorani

Anže Kopitar se je z njim in staršema Ano Jerak ter Matteom Zudichem pogovoril ter jim razkazal slačilnico in druge zanimivosti. S Krisom Zudichem sta se doslej srečala tudi košarkarska zvezdnika lige NBA Goran Dragić , ki je februarja gostoval pri Los Angeles Clippersih, in Luka Dončić podobno na gostovanju pri Lakersih že decembra lani.

S Kopitarjem, ki si je za dve leti in mesec dni starega Krisa vzel veliko časa in mu med drugim podpisal kapo, je bila v petek tudi soproga Ines Kopitar. Kris je 21. novembra na univerzitetni kliniki UCLA v Los Angelesu prejel zdravilo, do katerega mu je pomagala vsa Slovenija. Zdravilo za gensko terapijo zolgensma, ki je trenutno dostopno le v ZDA, naj bi se prijelo in Kris bo z družino predvidoma odpotoval nazaj domov v Slovenijo že konec meseca.

Za Krisa je vsa Slovenija tudi s pomočjo vrhunskih športnikov v ZDA zbrala 3,7 milijona evrov, zdravilo pa je stalo 2,23 milijona torej je ostal še dober milijon. Borut Žuničs slovenskega veleposlaništva v Washingtonu, ki je pomagal organizirati srečanje med Kopitarjem in Krisom. je dejal, da je bil hokejist vesel zaradi zbranega denarja, ki ga je ostalo tudi za pomoč drugim otrokom. Tudi Krisova starša sta zelo vesela, da lahko dajo nekaj nazaj tudi drugim.

Večer domačinov: šest tekem in šest zmag

V ligi NHL je za nami sicer večer domačinov, ki so na šestih obračunih ostali stoodstotni. Na gostovanju pri New Jersey Devilsih so tako izgubili branilci naslova St. Louis Bluesi (4:2), v tradicionalnem derbiju pa so bili Detroit Red Wingsi na svojem ledu boljši od Chicago Blackhawksov (2:1). Prepričljivi so bili proti Vegas Golden Knightsom hokejisti ekipe Winnipeg Jets (4:0), medtem ko je Toronto Maple Leafse v domači Kaliforniji ustavila ekipa Ducks (2:1). Kar šest golov je na gostovanju pri Vancouver Canucksih prejelo moštvo Colorado Avalanche (6:3).

Vrhunci tekme Vancouver Canucks ‒ Colorado Avalanche: