Hokej

Kopitar pred zadnjo končnico v karieri: 'Lahko se zgodi karkoli'

Los Angeles, 17. 04. 2026 08.08 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Anže Kopitar pleše zadnji ples v karieri.

Anže Kopitar je nastopil na svoji zadnji tekmi rednega dela sezone in končal s sedmim največjim številom točk v karieri med evropskimi igralci s 1316 točkami. Vodilni v tej kategoriji je Jaromir Jagr s 1921.

"Čeprav rezultat ni takšen, kot smo si ga želeli, si bom tekmo še vseeno zapomnil. Lepo je biti del tega," je uvodoma za lakingsinsider.com dejal slovenski as Anže Kopitar

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Kot je dodal 38-letni Hrušičan, kljub dejstvu, da so kralji že med tekmo izvedeli, da njihov zadnji dvoboj rednega dela ne odloča o ničemer več, na ledu ne moreš kar odklopiti. "Igrali smo trdo, dolgo je bilo izenačeno, imeli smo priložnosti, le nismo jih znali izkoristiti. Pritiskali smo do konca, a nismo mogli zadeti."

Tekmec v prvem krogu končnice je zdaj znan. "Mislite na najboljšo ekipo lige? Vseeno gre za končnico, ne bom rekel, da se lahko zgodi karkoli, ampak šli bomo na vse, igrali trdo in videli bomo, kam nas bo to popeljalo," je pred uvodnim dvobojem z moštvom Colorado Avalanche še dejal 38-letni hokejski veteran, ki so ga v zadnjem letu kariere počastili tudi hokejisti Calgaryja. Edini gol za kralje je dosegel Quinton Byfield, vratar Anton Forsberg pa je zbral 18 obramb.

"Bil je res 'kul' trenutek. Anže je posebna oseba in imeti vso družino tukaj, imeti otroke na klopi pred tekmo, videti njihove široke nasmehe, je res nekaj posebnega za vse nas, da smo to prestali z njim. Veselimo se njegovega zadnjega nastopa v končnici," je o Kopitarju dejal branilec Brandt Clarke.

Anže Kopitar pleše zadnji ples v karieri.
Anže Kopitar pleše zadnji ples v karieri.
FOTO: Profimedia

O tekmecu v končnici pa je Clarke dodal: "Seveda imajo tam dobre igralce, v rednem delu sezone so končali prvi, ampak mi smo borbena ekipa. Z vsemi smo tesno povezani in mislim, da jih to lahko resnično frustrira. Če bomo igrali v svojem slogu, bo to tesna serija, tesne tekme, zato se tega veselimo."

Los Angeles Kings v končnici najprej proti prvemu nosilcu

losser
17. 04. 2026 08.39
Če so fer bodo mu pustili, da dobi pokal letos.
