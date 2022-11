Kopitar prispeval odločilno podajo za zmago proti Panterjem

Ključna vloga je znova pripadla slovenskemu asu Anžetu Kopitarju, ki se sicer ni vpisal med strelce, je pa prispeval asistenci, za vodstvo s 3:2 in nato še za 5:4. Floridčani so bolje začeli. Povedli so v 11. minuti z zadetkom, pod katerega se je podpisal Ryan Lomberg.

Drugi zadetek na tekmi je padel šele v 30. minuti, ko je za izenačenje 1:1 zadel Rasmus Kupari. A je zgolj 18 sekund kasneje Carter Verhaeghe dosegel gol za vodstvo gostov 2:1. Kralji so 34 sekund kasneje poskrbeli za novo izenačenje, delni izid 2:2 je postavil Trevor Moore.

Tik pred koncem druge tretjine so kralji prvič povedli, tudi po Kopitarjevi zaslugi, ki je ob moštveni premoči na ledu podal Viktorju Arvidssonu za 3:2. Pred tem so sodniki razveljavili zadetek gostujočega igralca Matthewa Tkachuka.

Že v drugi minuti zadnje tretjine so izenačili gostje na 3:3, zadel je Eetu Luostarinen. A je 82 sekund kasneje Blake Lizotte poskrbel za novo vodstvo domačih (4:3). Verhaeghe je v 46. minuti dosegel drugi gol za novo izenačenje. Zadišalo je po podaljšku. Preprečil ga je Gabriel Vilardi, ki je tri minute in 18 sekund pred koncem postavil končni izid 5:4, tudi s pomočjo asistence kapetana kraljev, Kopitarja. To je bil Vilardijev deveti gol v sezoni.

Vratar Jonathan Quick je zaustavil 32 strelov, vratar gostov Sergej Bobrovski pa je zbral 34 obramb na svoji 600. tekmi za Panterje.

Aleksander Ovečkin je v soboto poskrbel za nov rekord lige NHL po številu golov z eno ekipo. Ruski zvezdnik je dosegel svoj 787. gol za Washington Capitalse ob porazu proti Arizoni, ki je slavila s 3:2. Ovečkin je dosegel mejnik v svoji 1287. tekmi za moštvo, ki ga je leta 2004 izbralo kot prvi izbor na naboru lige NHL.