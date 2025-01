Kopitar prispeval podajo k visoki zmagi Kingsov

Kralji so gol dodali tudi v zadnji tretjini, ko je bil uspešen Warren Foegele . Naslednja tekma losangeleško moštvo čaka v nedeljo, ko bodo kralji gostovali v Seattlu.

Prva dva gola je za kralje dosegel Alex Turcotte , v drugi tretjini je gostitelje v igro vrnil Quinn Hughes in zmanjšal prednost gostov, vendar so ti preko Kevina Fiale z igralcem več na ledu spet povečali prednost na tri zadetke.

Liga NHL, izidi:

Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils 4:3 (podaljšek)

Ottawa Senators – Washington Capitals 0:1 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning – Anaheim Ducks 4:3 (kazenski streli)

Florida Panthers – Detroit Red Wings 2:5

Columbus Blue Jackets – San Jose Sharks 4:1

New York Islanders – Philadelphia Flyers 3:5

St. Louis Blues – Calgary Flames 4:1

Nashville Predators – Chicago Blackhawks 3:2 (kazenski streli)

Dallas Stars – Montreal Canadiens 1:3

Winnipeg Jets – Seattle Kraken 2:1

Utah Hockey Club – New York Rangers 3:5

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 3:4

Vancouver Canucks – Los Angeles Kings 1:5

(Anže Kopitar: 1 podaja za LA Kings).