Kopitar prispeval podajo ob peti zaporedni zmagi Kraljev iz Los Angelesa

Moštvo iz mesta angelov je, kot kaže, ujelo pravi ritem. Po šestih zaporednih porazih med 17. in 29. oktobrom so zdaj nanizali pet zmag in se na zahodu povzpeli na deveto mesto s 13 osvojenimi točkami po 12 tekmah. Na vrhu zahodne konference je Edmonton z 18 točkami po desetih odigranih srečanjih.

V noči na torek je bil za zmago gostov najbolj zaslužen Phillip Danault, ki je dosegel dva gola in prispeval še podajo. Kralji so po zadetkih Trevorja Moora v 11. in Andreasa Athanasiouja v 15. minuti vodili z 2:0, na začetku druge tretjine pa je za domače zadel John Tavares. V 34. je Danault s prvim golom na tekmi poskrbel za 3:1, isti igralec pa je v 56. minuti po Tavaresovem izgubljenem ploščku zadel še enkrat. Kopitar je nato prispeval podajo ob golu Adriana Kempeja v prazno mrežo za končnih 5:1.