Kopitar proslavil poseben mejnik z zmago Kingsov proti Minnesoti

Postal je tudi 11. igralec, ki je za eno ekipo odigral 1400 tekem.

Kralji so se zmage veselili že na peti tekmi zapovrstjo. Trevor Moore je dosegel dva gola, oba, ko so gosti ob koncu vratarja zamenjali s šestim igralcem. Vmes med njegovima goloma so v polno zadeli tudi gosti. Adrian Kempe je k zmagi prispeval gol in podajo, vratar domačih Darcy Kuemper pa je v svojem prvem nastopu po 13. novembru ubranil 22 strelov.

"Všeč so nam tekme proti vrhunskim ekipam. Za zmago proti njim moraš igrati najboljši hokej in če ti to uspe, so občutki sladki. Take zmage so dokaz, da se tudi mi upravičeno štejemo za vrhunsko ekipo," je bil zadovoljen Kuemper, ki je s soigralci Minnesoti preprečil šesto zaporedno zmago.