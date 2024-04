Kopitar s kralji izgubil prvo tekmo končnice

Za kralje, ki so tudi v minuli sezoni izpadli v četrtfinalu zahoda proti Edmontonu, se je dvoboj začel slabo. Že po prvi polovici prve tretjine je Edmonton vodil z 2:0 po golih Zacha Hymana in Adama Henriqueja. Podobno se je sprva odvijala tudi druga tretjina, ko sta v prvi polovici te zadela Hyman drugič in Ryan Nugent-Hopkins. Nato se je prebudil tudi Los Angeles in prek Mikeyja Andersona in Adriana Kempeja pred zadnjo tretjino znižal na 2:4. Toda domači so imeli ob bučni podpori domačih pristašev hokeja nov odgovor s hitrima goloma Leona Draisaitla in Hymana za 6:2.

Kralji so v zadnjih treh minutah dvoboja sicer prišli do znižanja na 4:6 po zadetkih Pierre-Luca Duboisa in Trevorja Moora, Warren Foegele pa je 28 sekund pred koncem zadel v prazno mrežo za končnih 7:4 v korist domačih. Naftarji tako ostajajo zakleti za Los Angeles. Potem ko so lansko serijo končnice dobili s 4:2 v zmagah, so to sezono dobili tri od štirih tekem v rednem delu in za začetek četrtfinala zahoda še enkrat vzeli mero Kopitarjevim kraljem. Blestel je Hyman s tremi goli in podajo, kapetan domačih Connor McDavid pa je zbral kar pet podaj. Štiri je prispeval tudi Evan Bouchard, Draisaitl in Henrique pa sta dosegla po gol in podajo. Cam Talbot je v vratih kraljev ustavil 32 od 38 strelov, Stuart Skinner pa je pri domačih zbral 29 obramb.