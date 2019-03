Kopitar s Kralji led znova zapustil sklonjene glave

Kralji ostajajo prikovani na dnu lestvice v zahodni konferenci, končni zmagovalci Stanleyjevega pokala v letih 1993, 2012 in 2014 so v tej sezoni doživeli že 35 porazov. Hokejisti iz St. Louisa so bili na današnjem dvoboju za razred boljši od njih in so zanesljivo slavili, zanje pa so gole dosegli Rusa Vladimir Tarasenko in Ivan Barbašev ter Tyler Bozak in Ryan O'Reilly. Zasedba iz mesta angelov bo naslednjo tekmo igrala v noči na nedeljo, ko bo gostovala pri Arizoni Coyotes.

Izidi:

Boston Bruins - Florida Panthers 4 : 3

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 3 : 0

Ottawa Senators - New York Islanders 2 : 4

Detroit Red Wings - New York Rangers 3 : 2 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 0 : 3

Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 5 : 4 (kazenski streli)

Dallas Stars - Colorado Avalanche 4 : 0

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3 : 2

Arizona Coyotes - Calgary Flames 2 : 0

Los Angeles Kings - St. Louis Blues 0 : 4

(Anže Kopitar brez točke v 20:05 minute za LA Kings)

San Jose Sharks - Montreal Canadiens 5 : 2