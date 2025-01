Kopitar s kralji moral priznati premoč Seattlu

Po prvi tretjini je bil izid še izenačen na 2:2, nato pa so domači v vsaki od preostalih dveh dali po en gol za končno zmago. Tri gole je dosegel Jaden Schwartz, tudi prvega in zadnjega na dvoboju za sedmi hat trick v karieri. Los Angeles je ostal pri 55 točkah in je 12. v ligi ter sedmi na zahodnem delu, Seatle je s 43 točkami na 27. mestu med 32 ekipami NHL.