Kopitar s kralji po četrtem zaporednem porazu že na počitnicah

Nadaljuje se končnica hokejske lige NHL. Los Angeles Kingsi našega Anžeta Kopitarja so v Edmontonu lovili zmago za ohranjanje možnosti po napredovanju. Kraljem ni uspelo, proti naftarjem so v seriji izgubili četrtič zapored (6:4) in s tem končali sezono. Za goste iz mesta angelov je izkušeni Hrušičan dosegel zadnji gol na tekmi.