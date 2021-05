Kopitarjevih upov na končnico po novem porazu Kingsov dokončno konec

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so dokončno ostali brez možnosti za nastop v končnici prvenstva NHL. V domačem Staples Centru so jih namreč s 3:2 premagali gostujoči Colorado Avalanche, poraz pa je Kraljem zaprl vrata do nadaljevanja sezone.

icon-expand Anžeta Kopitarja letos ne bo v končnici. FOTO: AP Mikko Rantanen je za moštvo iz Denverja dosegel 30. zadetek v sezoni,Cale Makarje dodal gol in podajo, med strelce se je vpisal šeTyson Jost, Alex Newhook, 16. izbor na naboru 2019, pa je s podajo prišel do svoje prve točke v NHL. Vratar Philipp Grubauer je zaustavil 15 strelov. Rantanen je tretji hokejist Kolorada, ki je dosegel 30 zadetkov na manj kot 50 tekmah; to mu je uspelo na 48. Pred njim sta bila uspešna še Joe Sakic (44 tekem v sezoni 1995/96) in Nathan MacKinnon (49 tekem v 2019/20), ki je tokratno tekmo izpustil zaradi poškodbe. Pri Kraljih, ki se bodo s tokratnimi tekmeci v Staples Centru v sredo pomerili še enkrat, je vratar Calvin Petersen zbral 34 obramb. Brendan Lemieux je Kingse v uvodni tretjini popeljal v vodstvo, en gol je v zadnji zadel šeGabriel Vilardi. Anže Kopitar, ki je na prejšnji tekmi v Glendalu postal 91. hokejist v severnoameriškem prvenstvu s 1000 točkami, tokrat ni dosegel gola ali podaje. Odigral je 20,47 minute tekme in sprožil en strel proti vratom tekmeca. Vrhunci obračuna Los Angeles Kings – Colorado Avalanche: Liga NHL, 8. maj, izidi: Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2:5

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 2:4

Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 2:5

Minnesota Wild - Anaheim Ducks4:3 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues4:3(podaljšek)

Los Angeles Kings -Colorado Avalanche 2:3

(Anže Kopitar: 1 strel na gol v 20:47 minute za LA)

San Jose Sharks -Arizona Coyotes 2:5