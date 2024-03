Kopitar s kralji praznih rok iz Dallasa

V teksaški ekipi se je izkazal vratar Scott Wedgewood; rezervni vratar je zbral 27 obramb. Wedgewood je dobil priložnost za igro, po tem, ko je trener na minuli tekmi proti vragom zaradi slabe predstave iz vrat potegnil vratarja All-Star, Jaka Oettingerja. Večer pred tem je dopustil tri zadetke v zadnji tretjini za domač poraz proti Floridi (3:4). Branilec Thomas Harley je k še drugi zmagi zvezd nad kralji v zadnjih osmih dneh dodal gol in podajo. Skupno pa so zvezde dobile vse tri medsebojne tekme s kralji to sezono s skupnim izidom 13:3.

Med strelce za gostitelje, ki so že po uvodni tretjini vodili s 3:0, so se vpisali še Craig Smith, Wyatt Johnston in Jamie Benn. Zvezde so do zmage prišle po domačem porazu proti New Jerseyju večer prej (2:6) in se izkazale na večer, ko so v klubu slovesno odkrili kip Mika Modana, rekorderja po številu golov in točk.