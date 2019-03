Kopitar s Kralji praznih rok, Montreal je odnesel točke iz Staples Centra

Los Angeles Kingsi ostajajo zadnji na lestvici zahodne konference lige NHL, na zadnjih 12 tekmah so zmagali le enkrat. Tudi tokrat so izgubili, edini gol je za kralje dosegel Matt Luff v zadnji tretjini, ko je znižal izid na 1:3. Za Montreal so gole dosegli Brendan Gallagher, Jordan Weal in Shea Weber.

V strelih je bilo precej izenačeno (27:24 za Kralje), branila sta Jonathan Quick in Carey Price. Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce, igral je 20:41 minute, enkrat je ustrelil na gol, bil je na ledu ob dveh golih tekmecev (-2).

Izidi:

Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 1:3

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 4:3 (podaljšek)

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 1:2 (kazenski streli)

New York Islanders - Ottawa Senators 5:4 (kazenski streli)

Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 3:2 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 5:2

Nashville Predators - Minnesota Wild 5:4 (kazenski streli)

Dallas Stars - New York Rangers 1:0

Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 4:3 (podaljšek)

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 1:3