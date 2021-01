Kralji se dvigajo: tudi brez točk Kopitarja do zmage v St. Paulu

Prva tretjina v St. Paulu je minila brez zadetkov. V drugi pa so hokejisti ekipe Los Angeles Kings prvič to sezono prvi povedli proti tekmecu, ko je po podajah Andreasa Athanasioujain Jeffa Carterjazadel branilec Kurtis MacDermid. To je bil zanj prvi zadetek sezone. V zadnji tretjini je najprej za gostitelje izenačil Joel Eriksson Ek, a je že nekaj minut pozneje za vodstvo ter tudi končno zmago Kraljev zadel napadalec Carl Grundström, ki se je med strelce vpisal na drugi zaporedni tekmi.

"Dve zaporedni zmagi v gosteh sta za nas velik dosežek. Sicer tokrat ni pritiska velike množice navijačev, a zato gostovanja niso nič manj zahtevna. Mislim, da se bomo domov vrnili zelo samozavestni. Upam, da bomo nadaljevali v tem slogu," je po tekmi dejal junak večera Petersen.

Kopitar je odigral slabih 20 minut tekme, a tokrat v statistiko ni vpisal nobene točke. Naslednja tekma kralje čaka v četrtek prav tako v St. Paulu, ko se bodo še enkrat pomerili z Minnesoto.

Vrhunci tekme Minnesota Wild ‒ Los Angeles Kings: