Kopitar s kralji v Arizoni do tretje zaporedne zmage

Anže Kopitar in soigralci so se zopet veselili zmage.

"S prvo tretjino smo bili zadovoljni, verjetno malce presrečni, saj se v drugi nismo pravilno odzvali," je dejal trener Los Angelesa Todd McLella n. "Pogovarjali smo se o delu, ki smo ga opravili v prvi tretjini, kar nas je spet pripeljalo do izenačenja. Mislim, da so se tam fantje ustalili in začeli znova igrati pravilno."

Kopitar je na šesti tekmi po vrsti iztržil vsaj točko. To sezono je tako zbral 19 točk, štiri zadetke in 15 asistenc. S tem izkupičkom je vodilni igralec v zahodni konferenci.

Dustin Brown (po podaji Anžeta Kopitarja ) in Jeff Carter sta dosegla zadetka v prvi tretjini za kralje, ki so na zadnjih štirih tekmah iztržili tri zmage. Vratar Jonathan Quick je zbral 20 obramb. V drugi tretjini so kojoti izenačili prek Conorja Garlanda in Phila Kessla , zadnja tretjina in podaljšek pa sta minila brez zadetkov. Odločali so kazenski streli, v katerih je uspešno zadel tudi Kopitar, odločilnega pa je za kralje dosegel Gabriel Vilardi v četrtem krogu.

V pestrem hokejskem večeru so odigrali še osem obračunov. Boston Bruins, ki z 22 točkami vodijo v skupini MassMutual East, so na domačem ledu izgubili proti New Jersey Devils z 2:3. Kazenski streli so odločali tudi o zmagovalcu tekme v Philadelphii, kjer so domače Flyers ugnali New York Rangers s 3:2.

Zasedba Pittsburgh Penguins je bila doma s 4:1 uspešnejša od New York Islanders. Tudi Columbus Blue Jackets so slavili domačo zmago, s 3:0 so odpravili Nashville Predators. Kanadski derbi Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators je postregel s kar desetimi zadetki, s 7:3 je slavila ekipa domačega Toronta, ki je z 28 točkami še povišal prednost na mestu vodilnega v ligi NHL.

V Scotiabank Areni je blestel Auston Matthews s kar štirimi točkami, dvema goloma in dvema podajama. Na kar 15 tekmah po vrsti je vpisal vsaj točko. Domači led je bil prednost tudi za Washington Capitals, ki so s 3:1 odpravili Buffalo Sabres. Vodilna ekipa skupine Honda West St. Louis Blues je bila doma boljša od San Jose Sharks po podaljšku s 3:2. Anaheim Ducks na domačem ledu niso bili kos hokejistom Minnesota Wild, ki so slavili s 3:1.

Liga NHL, izidi:

Boston Bruins – New Jersey Devils 2:3

Philadelphia Flyers – New York Rangers 2:3 (kazenski streli)

Pittsburgh Penguins – New York Islanders 4:1

Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 3:0

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 7:3

Washington Capitals – Buffalo Sabres 3:1

St. Louis Blues– San Jose Sharks 3:2 (podaljšek)

Arizona Coyotes – Los Angeles Kings 2:3 (kazenski streli)

(Anže Kopitar: 1 podaja in uspešen kazenski strel za LA)

Anaheim Ducks – Minnesota Wild 1:3

–preloženo:Dallas Stars – Tampa Bay Lightning