Kopitar s Kralji vzeli mero vodilni ekipi zahodne konference

Za Kralje so gole dosegli Austin Wagner (2), ter Alex Iafallo in Nate Thomspon. Za Jetse je gol dosegel Mathieu Perreault. Vratar Jonathan Quick je v vratih Los Angelesa ubranil 27 strelov, v strelih je bilo 31:28 za Kralje.

Los Angeles je vpisal 12. zmago v sezoni, zbrali so 27 točk, medtem ko jih ima Winnipeg že 46, za Jetse je bil to šele drugi poraz na zadnjih enajstih tekmah. Anže Kopitar je bil na ledu skoraj 24 minut, v statistiko pa je vpisal podajo pri golu Alexa Iafalla, ob tem pa je vpisal še tri strele v okvir vrat.

Izidi:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 2:5

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 2:7

New York Rangers - Anaheim Ducks 3:1

Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings 3:2

Minnesota Wild - San Jose Sharks 0:4

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:1

Dallas Stars - Calgary Flames 2:0

Edmonton Oilers - St. Louis Blues 1:4

Arizona Coyotes - New York Islanders 1:3

Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning 2:5

Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 4:1