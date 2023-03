Kopitar s podajo pomagal Kingsom do visoke zmage nad Calgaryjem

Prvi del so gostitelji dobili kar s 4:0, praktično pa je bila tekma odločena v drugem delu, ko je za 6:1 dvakrat zadel Adrian Kempe. Dva gola na tekmi, prvega in zadnjega, je dosegel tudi Šved Carl Gundrunsson.

Kako prepričljiva je bila premoč ekipe iz Kalifornije, kaže tudi podatek o strelih na gol, ki je bil kar 38:18 v korist Los Angelesa. Slednji z zmago nadaljuje uspešen niz, saj so kapetan Anže Kopitar in soigralci na zadnjih desetih tekmah dosegli osem zmag, dvakrat pa osvojili točko. Zdaj ekipo čakajo krajši premor do sobote, nato pa zaporedni tekmi proti Winnipegu in St. Louisu ter v nadaljevanju kanadska turneja.