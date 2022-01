Kopitar s podajo pomagal kraljem do nove zmage

Odločilna je bila prav druga tretjina, ko je za Adrianom Kempejem zadel še Brendan Lemieux za vodstvo kraljev s 4:1. Kar dva gola za domače je dosegel Šved Viktor Arvidsson , ki je poskrbel za vodstvo z 1:0 in za zadnji zadetek v 59. minuti, ko so gostje zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledu. Temu je Arvidsson dodal še dve podaji. V prvi tretjini je gol za domače dosegel še Trevor Moore, v zadnji pa še Kanadčan Phillip Danault .

Najuspešnejša ekipa lige ostaja Carolina, ki se je po neverjetnem preobratu veselila zmage v Columbusu s 7:4. Gostitelji so v 29. minuti namreč povedli že s 4:0, v drugi polovici pa so se prebudili hokejisti Caroline in dosegli kar sedem golov, v zadnji tretjini pet. Po dva gola sta dosegla Kanadčan Steven Lorentz in Brady Skjei .

Minneapolis pa je na baseballskem igrišču moštva Minnesota Twins, Target Field, pred 38.600 gledalci gostil tradicionalni Winter Classic, na katerem so Saint Louis Blues pri 20 stopinjah pod lediščem ugnali Minnesoto Wild s 6:4.

Prav ta tekma bo šla v zgodovini kot najhladnejši Winter Classic v zgodovini. Gostje so do zmage prišli v drugi tretjini, ki so jo dobili s 5:1 in v zadnji del odšli s prednostjo 6:2. Jordan Kyrou je na tekmi dosegel po dva gola in podaji.

Ekipa iz St. Louisa je dosegla sedmo zmago na zadnjih devetih tekmah, Minnesota pa je izgubila že petič zaporedoma.