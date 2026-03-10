Naslovnica
Hokej

Kopitar s podajo prispeval k zmagi kraljev

Columbus, 10. 03. 2026 08.34 pred 11 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL po podaljšku s 5:4 v gosteh premagali Columbus Blue Jackets. Pri golu v drugi tretjini za izenačenje na 3:3, ki ga je dosegel Adrian Kempe, je sodeloval tudi slovenski as Anže Kopitar. Kapetan kraljev je v ligi NHL zbral že 1305 točk: 447 zadetkov in 858 podaj.

Hokejski veteran, ki igra svojo zadnjo sezono v karieri, je na dosegu posebnega rekorda. Le dve točki ga ločita od izenačenja z Marcelom Dionnom po največjem številu točk hokejista v klubski zgodovini (1307).

Adrian Kempe je dvoboj proti modrim jopičem izenačil 5:51 minute pred koncem druge tretjine. Podaja Anžeta Kopitarja je bila njegova 167. asistenca za izenačenje, največ v zgodovini kraljev. Junak tekme v Columbusu je bil Kempe, ki je svoj drugi gol na tekmi dosegel 1:26 minute pred koncem podaljška in s tem ekipi iz Los Angelesa zagotovil zmago.

"Mislim, da smo igrali dobro," je dejal Kempe. "To je bila res dobra zmaga, polna karakterja. Zelo smo jo potrebovali. Dobro smo se borili in to sta bili zasluženi dve točki." Kralji so se z zmago v boju za zadnje, osmo mesto, ki še vodi v končnico zahodne konference, približal Seattlu na točko. Seattle ima 67 točk, kralji pa so trenutno pri 66, izkupiček, ki si ga delijo še z enim pacifiškim tekmecem San Jose Sharks.

V rednem delu tekme so bili nekoliko podjetnejši člani domače zasedbe. Kiril Marčenko je dosegel gol z igralcem več nekaj manj kot dve minuti pred koncem in zagotovil podaljšek. Brian Dumoulin je dosegel gol in dve podaji. Scott Laughton je dosegel gol na drugi zaporedni tekmi, odkar se je pridružil kraljem iz Toronta, in dodal še podajo. Zadel je tudi Artemi Panarin. Vratar Anton Forsberg je za Los Angeles ubranil 28 strelov na gol.

Connor Garland je dosegel dva gola, svoja prva gola, odkar je prišel v Columbus iz Vancouvra, Denton Mateychuk pa je dodal gol in podajo. Jet Greaves je za Columbus, ki je doma vpisal dva zaporedna poraza, ubranil 26 strelov. Kralji so zmagovito začeli niz petih gostovanj. Tekma se je začela že ob 16. uri po lokalnem času, potem ko so jo zaradi snežnega meteža v Columbusu prestavili s 26. januarja.

Že v noči na sredo kralje čaka tekma v Bostonu. Bruins (76 točk) trenutno zasedajo osmo mesto v vzhodni konferenci. Hokejisti Philadelphia Flyers so z 2:6 klonili proti najslabši ekipi vzhoda New York Rangers. Mika Zibanejad je dosegel dva gola in eno podajo za Rangers, ki so prekinili niz šestih porazov.

Zasedba iz prestolnice Washington Capitals je bila s kar 7:3 boljša od Calgary Flames. Chicago Blackhawks so po podaljšku s 3:2 ugnali Utah Mammoth. V kanadskem derbiju je zasedba Vancouver Canucks na domačem ledu klonila proti Ottawa Senators (0:2).

Vratar James Reimer je prišel do svoje prve tekme s senatorji, na kateri je ubranil vse strele, potem ko je 12. januarja podpisal pogodbo z Ottawo kot prost igralec. To je bil njegov 32. shutout v ligi NHL.

Liga NHL, izidi:
Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings 4:5 (podaljšek)
(Anže Kopitar: podaja v 20:48 minutah igre za Los Angeles Kings).

Philadelphia Flyers - New York Rangers 2:6

Washington Capitals - Calgary Flames 7:3

Chicago Blackhawks - Utah Mammoth 3:2 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Ottawa Senators 0:2

