Kopitar s svojimi kralji brez možnosti proti Torontu

"Sijajno nadaljevanje niza, še posebej proti ekipi, ki opravlja izjemno delo v nevtralni coni. V njej te upočasnjujejo in ti preprečujejo, da bi iz nje drsal brez težav," je po tekmi razlagal Marner. "V drugi tretjini smo kljub temu prevzeli nadzor, uveljavili svojo igro. Bili smo hitri, zadeli in ves čas pritiskali nanje," je še dodal.

V prvi tretjini golov ni bilo, v drugi pa so domači v razmaku dobrih osmih minut zadeli štirikrat. Med njimi tudi Mitch Marner za 4:0, ki je še na 21. tekmi zapovrstjo dosegel vsaj točko. V izjemnem nizu je 25-letnik dosegel 10 golov in 18 podaj.

Toronto se je s 17. zmago in 40. točko v sezoni približal Bostonu (43) na vrhu atlantske divizije. Bruins imajo tudi najboljši izkupiček celotne lige NHL kot tudi New Jersey Devils (43), ki so odigrali tekmo več.

Pred Marnerjem so se med strelce vpisali Pierre Engvall, David Kampf in William Nylander, ki so zadeli v razmaku vsega 66 sekund v šesti in sedmi minuti druge tretjine. Končni izid je postavil Auston Matthews sredi zadnjega dela igre.

"Še zdaleč nismo igrali, kot bi morali," je po tekmi priznal Kopitar. "Že prva tretjina se je končala z 0:0, predvsem po zaslugi našega vratarja. Zasluži si vse pohvale, saj v polju nismo bili dovolj dobri," je še dodal 35-letni Hrušičan.

Jonathan Quick je v vratih kraljev obranil 36 od 41 strelov, Ilja Samsonov pa je na drugi strani ustavil vseh 29 strelov.

Naslednja priložnost za moštvo iz Los Angelesa bo v noči na nedeljo, ko se bo prav tako v gosteh pomerilo z Montreal Canadiensi.

Brez večjih težav so na domačem ledu slavili hokejisti Tampa Bay Lightningi, ki so s 5:2 premagali Nashvile Predatorse, in Florida Panthersi, ki so bili s 5:1 boljši od Detroit Red Wingsov. Po podaljšku so domačo zmago zabeležili tudi Dallas Starsi s 4:3 nad Ottawo Senatorsi. Za zmago zvezd je vsega 29 sekund pred iztekom podaljška zadel Tyler Seguin.

Do edine gostujoče zmage je tokrat prišlo vodilno moštvo centralne divizije, Winnipeg Jets. S 5:2 so premagali St. Louis Bluese. Vegas Golden Knightsi z 39 točkami ostajajo na vrhu zahodne konference, medtem ko je Winnipeg drugi s štirimi točkami zaostanka.