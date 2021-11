Kopitar s točko, Kraljem pa četrta zaporedna zmaga

Po tem, ko je uvodna tretjina minila brez zadetkov, so Kralji v drugi razveselili več kot 16.000 zbranih gledalcev, ko je po podajah Anžeta Kopitarja in Dustina Browna zadel Adrian Kempe. Kopitar je s 14 točkami (sedem golov in sedem podaj) na šestem mestu najboljših strelcev lige, s 23 točkami na lestvici vodi Nemec Leon Draisaitl (Edmonton Oilers). Kopitar je bil na ledu 22 minut in 29 sekund, v statistiko so mu vpisali štiri strele, tri nalete in tri blokirane strele.

Gosti so nato v zadnji tretjini izenačili, ko se je med strelce vpisal Jesper Bratt, vendar so Kralji hitro odgovorili z golom Arturja Kalijeva z igralcem več na ledu. Ko je že kazalo na domačo zmago po rednem delu, pa je domačim načrte pokvaril Pavel Zacha v zadnji minuti rednega dela in gostom priigral podaljšek, v katerem so Kralji po 42 sekundah rešili vprašanje o zmagovalcu, ko je gol dosegel Alex Iafallo. To je bila za Kralje četrta zaporedna zmaga – kot kaže, so zdaj našli pravi ritem, potem ko so nanizali črno serijo šestih zaporednih porazov.

Pri četrti zaporedni zmagi Kraljev se je izkazal tudi vratar Cal Petersen, ki je zaustavil 21 strelov, njegov tekmec na drugi strani, Mackenzie Blackwood, ki je prvič po operaciji stopil med vratnici Vragov, pa je zbral 26 obramb.

Naslednja tekma Kralje čaka v torek po lokalnem času, ko bodo gostovali v Torontu.