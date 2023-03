Kopitar: Še lepši občutek je, ko se vrneš iz zaostanka in na koncu zmagaš

To je bil stari dobri Anže Kopitar, ki, ko je to najbolj potrebno, s potezo ali dvema vrne svoje moštvo iz na videz brezizhodnega položaja. Kingsi iz Los Angelesa so najprej 'viseli' takoj na začetku dvoboja proti Winnipegu, ko so se ekspresno hitro znašli v zaostanku z 0:2, in nato v uvodnih minutah zadnje (tretje) tretjine pri izidu 3:5, nakar je v ospredje znova stopil slovenski hokejski velemojster in poskrbel, da so varovanci trenerja Todda McLellana izsilili podaljšek.

Ker tudi po dodatnem igralnem času nismo dobili zmagovalca, so o njemu odločali kazenski streli. Končnih 6:5 za kalifornijsko moštvo priča o trdnem značaju Kopitarja in druščine, ki so se z novima dvema točkama na svojem kontu prebili tik pod vrh zahodne konference. "Ta zmaga je izrednega pomena za nas, saj smo igrali proti zelo zahtevnemu in kakovostnemu tekmecu, ki je fizično dominantno. Čeprav smo dvakrat zaostajali, nismo prenehali verjeti v preobrat. Vesel sem, da sem še vedno zmožen prispevati svoj delež k zmagam moštva. Ponavljam, to sta dve zelo veliki točki za nas," je bil vesel tesne, a še kako zaslužene zmage LA Kingsov njihov kapetan.