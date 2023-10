Kopitar: Še vedno čutim vznemirjenje

Pred začetkom sezone 2023/24 v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL je Anže Kopitar strnil svoje misli po uspešnem poletnem pripravljalnem obdobju z Los Angeles Kings. Glede na to, da je to njegova že 18. sezona v ligi NHL, je vznemirjenje še vedno prisotno, tudi mogoče malo pozitivne treme, je med drugim dejal 36-letni Hrušičan.

Slovenski as se je poleti pripravljal doma na Bledu, v Los Angelesu in prvič tudi v Avstraliji. "Poleti je mogoče vse skupaj malo bolj monotono z vsemi treningi. Zdaj pa se začne zares in bolj zabavni del z vsemi tekmami. Komaj že čakam, da se bo vse skupaj začelo," je v pogovoru s slovenskim tiskovnim predstavnikom uvodoma dejal Anže Kopitar, ki pozitivno ocenjuje tudi hokejsko gostovanje v Avstraliji. "Izkušnja je bila zelo dobra zame osebno in tudi za ekipo. Čez poletje smo dobili nekaj novih igralcev, dobro je bilo iti na to potovanje, da vse lepo spoznaš, da se novi fantje aklimatizirajo v našo ekipo. En teden smo preživeli v Avstraliji, sama izkušnja je bila super. Obe tekmi sta bili zelo zanimivi za domačine, ki so prvič gledali NHL tekmo v Avstraliji. Če potegnemo črto, je bila to zelo lepa izkušnja za nas in uspeh tudi, kar se tiče hokeja v Avstraliji," je dejal.

icon-expand Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar priznava, da kljub že svoji 18. sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu še vedno čuti vznemirjenje. FOTO: AP

Kopitar je tudi prepričan, da imajo kralji dobro ekipo, kljub temu, da so LA Kings med drugim zapustili Alex Iafallo, Sean Durzi in Joonas Korpisalo. "Ekipa je na papirju videti zelo dobro, a je treba to s papirja prenesti na led. Mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, kar je vodstvo ekipe naredilo čez poletje. Mislim, da smo boljši, kot smo bili lani. Vsi smo zelo veseli in komaj čakamo, da se sezona začne," je povedal Kopitar. Kopitar je s kralji podaljšal pogodbo za še dve sezoni: "Prvo kot prvo sem zelo vesel, da sem podaljšal pogodbo še za dve leti. Velikokrat sem povedal, da bi zelo rad kariero končal v Los Angelesu in se tam tudi upokojil. Moja kariera je usmerjena v pravo smer. Bomo videli, kaj se bo dogajalo čez tri leta, ali bo čas za pokoj ali ne. Sem pa zelo vesel, da bom v Los Angelesu še naslednje tri sezone."

icon-expand Anže Kopitar je prepričan, da je vodstvo LA Kings v poletnem obdobju sestavilo kakovostno in konkurenčno moštvo. FOTO: AP