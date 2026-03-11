Kopitar še zadnjič v Bostonu, a končnica se kraljem vse bolj izmika

Kralji so dan prej prvo od petih zaporednih gostovanj začeli z zmago po podaljšku proti Columbusu, danes pa so po podaljšani igri ostali praznih rok. Kosmatinci niso izgubili v dvorani TD Garden že od pred božičem. Olimpijec Charlie McAvoy je namreč zmagoviti gol dosegel že po 39 sekundah podaljška in s tem kosmatincem prinesel 13. zaporedno domačo zmago, za katero je vratar Jeremy Swayman ubranil 14 strelov.

Tekma je potekala brez zadetkov, dokler ni prvega šele sredi zadnje tretjine dosegel Mason Lohrei . Vendar so kralji pet minut pozneje izenačili, ko se je strel Drewa Doughtyja z modre črte odbil od pete domačega napadalca Eliasa Lindholma v mrežo.

V podaljšku je Američan slovenskih korenin Mark Kastelic blokiral strel v obrambnem pasu in poslal dolgo podajo Davidu Pastrnaku. Ta je počakal, da je McAvoy prišel v cono. Branilec kosmatincev in ameriški zlati olimpijec je z bekendom dosegel zmagoviti gol.

Vratar Darcy Kuemper je za kralje, ki so v večer vstopili le točko oddaljeni od drugega posebnega povabila v zahodni konferenci, ubranil 21 strelov. Kralji so zdaj deveti z istim točkovnim zbirom (67) kot Seattle na osmem mestu. Zmaga nad kralji pa je Bostonu omogočila, da je zasedel drugo mesto z wild-card na vzhodu.

Izidi:

Boston Bruins - Los Angeles Kings 2:1 (podaljšek)

(Anže Kopitar: 1 strel v 18:24 minute za LA)

Buffalo Sabres - San Jose Sharks 6:3

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:1

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 2:5

Florida Panthers - Detroit Red Wings 4:3

New York Rangers - Calgary Flames 4:0

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 5:4 (kazenski streli)

St. Louis Blues - New York Islanders 3:4 (podaljšek)

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:1

Minnesota Wild - Utah Mammoth 5:0

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 1:4

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3:4

Seattle Kraken - Nashville Predators 2:4