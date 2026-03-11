Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Kopitar še zadnjič v Bostonu, a končnica se kraljem vse bolj izmika

Boston, 11. 03. 2026 07.16 pred 25 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Anže Kopitar

Anže Kopitar je v ligi NHL z Los Angeles Kings gostoval pri Boston Bruins, ki so razveselili domače navijače z zmago po podaljšku z 2:1. Kopitar je na tekmi enkrat streljal proti vratom kosmatincev, po tekmi pa je bodoči član hiše slavnih ostal na ledu in se po svoji zadnji tekmi v Bostonu rokoval z vsemi člani ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kralji so dan prej prvo od petih zaporednih gostovanj začeli z zmago po podaljšku proti Columbusu, danes pa so po podaljšani igri ostali praznih rok. Kosmatinci niso izgubili v dvorani TD Garden že od pred božičem. Olimpijec Charlie McAvoy je namreč zmagoviti gol dosegel že po 39 sekundah podaljška in s tem kosmatincem prinesel 13. zaporedno domačo zmago, za katero je vratar Jeremy Swayman ubranil 14 strelov.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Tekma je potekala brez zadetkov, dokler ni prvega šele sredi zadnje tretjine dosegel Mason Lohrei. Vendar so kralji pet minut pozneje izenačili, ko se je strel Drewa Doughtyja z modre črte odbil od pete domačega napadalca Eliasa Lindholma v mrežo.

Preberi še Kopitar s podajo prispeval k zmagi kraljev

V podaljšku je Američan slovenskih korenin Mark Kastelic blokiral strel v obrambnem pasu in poslal dolgo podajo Davidu Pastrnaku. Ta je počakal, da je McAvoy prišel v cono. Branilec kosmatincev in ameriški zlati olimpijec je z bekendom dosegel zmagoviti gol.

Vratar Darcy Kuemper je za kralje, ki so v večer vstopili le točko oddaljeni od drugega posebnega povabila v zahodni konferenci, ubranil 21 strelov. Kralji so zdaj deveti z istim točkovnim zbirom (67) kot Seattle na osmem mestu. Zmaga nad kralji pa je Bostonu omogočila, da je zasedel drugo mesto z wild-card na vzhodu.

Izidi:
Boston Bruins - Los Angeles Kings 2:1 (podaljšek)
(Anže Kopitar: 1 strel v 18:24 minute za LA)

Buffalo Sabres - San Jose Sharks 6:3

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:1

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 2:5

Florida Panthers - Detroit Red Wings 4:3

New York Rangers - Calgary Flames 4:0

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 5:4 (kazenski streli)

St. Louis Blues - New York Islanders 3:4 (podaljšek)

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:1

Minnesota Wild - Utah Mammoth 5:0

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 1:4

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3:4

Seattle Kraken - Nashville Predators 2:4

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej kopitar nhl los angeles kings

Drama v Celovcu: hokejist kolapsiral, tekma odpovedana

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
zadovoljna
Portal
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Bi prepoznali znanega Slovenca?
Bi prepoznali znanega Slovenca?
vizita
Portal
Preprosti koraki do zdrave prebave: rutina, ki deluje vsak dan
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Se starodavna bolezen vrača in ogroža sodobni svet?
Se starodavna bolezen vrača in ogroža sodobni svet?
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
cekin
Portal
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
moskisvet
Portal
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564