Kopitar: Slovenci v najtežjih časih vedno stopimo skupaj

Pogovor je začela izbranka prvega Slovenca, ki je zaigral v ligi NHL. "Ne morem verjeti, da se to dogaja. Naši prijatelji, ki so prostovoljni gasilci, so odšli čistit, sama pa sem se pozanimala, kaj najbolj potrebujejo. Problem je, da ljudje z Bleda stvari težko kam peljejo, saj bi jim to vzelo veliko časa. V Ameriki je navada, da se postavijo pred velike supermarkete, kar ljudem omogoča, da vidijo, kaj se potrebuje. Vsak dan okrog 15. ure pride kombi, ki naloži stvari in jih odpelje v zbirne centre," je povedala Ines Kopitar.