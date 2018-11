Anže Kopitar v nadaljevanje sezone z novim trenerjem

Kralji – na zadnjih devetih tekmah so le dvakrat zmagali, a vendarle v zadnjem času dvignili formi – so skupaj z Florida Panthersi na zadnjem mestu ligaške lestvice. Po 13 odigranih tekmah so zbrali le devet točk in to kljub temu da so poleti podpisali s slovitim ruskim napadalcem Ilijo Kovaljčukom. Prav napad je ena šibkejših točk Kraljev, ki so zabili daleč najmanj zadetkov izmed vseh ekip (28).

"To je ključen čas za nas v tej sezoni in dosedanji rezultati so daleč pod našimi pričakovanji," je v izjavi pojasnil generalni direktor Rob Blake. "To smo imeli v mislih pri tej težki, a kot se nam zdi nujni odločitvi." Začasnemu trenerju Willieju Desjardinsu, ki šteje 61 let in bo 25. trener Kraljev, bo asistiral Marco Sturm, ki je trenutno trener nemške reprezentance.

Stephens je bil sicer član Kraljev vse od leta 2010, ko je opravljal vlogo pomočnika glavnemu trenerju. Na mesto glavnega trenerja je bil imenovan aprila 2017, ko je zamenjal Darryla Sutterja. Kralji imajo sicer drugo najstarejšo zasedbo lige, starejša je le zasedba Minnesote.