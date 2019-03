Kopitar v podaljšku podal za zmago, prvaki pokazali mišice Tampi

Bolj kot tekma "odpisane" ekipe Los Angeles Kings in Chicago Blackhawksov, ki bodo očitno letos prav tako zaman lovili končnico, je v Severni Ameriki v soboto zvečer odmeval obračun vodilne ekipe lige Tampa Bay Lightning z branilci naslova Washington Capitalsi. Prvaki so slavili z visokih 6:3. Ob tem se je legendarni kapetan Prestolnikov Aleksander Ovečkin vnovič vpisal v zgodovino lige NHL kot šele tretji igralec v zgodovini tekmovanja, ki je v osmih sezonah dosegel (ali presegel) mejo 50 zadetkov. Pred legendarnim Rusom sta le še mitska Kanadčana Mike Bossy in Wayne Gretzky, ki jima je podvig uspel devetkrat v karieri.

Ovečkin je zgodovinski gol zabil dobrih pet minut pred koncem tekme v Tampi, kjer je nato dve minuti kasneje zadel še ob igri z igralcem več na ledu in se razveselil že 51. gola v sezoni oziroma 658. v karieri. T. J. Oshie in Nicklas Bäckström sta prav tako zadela dvakrat, medtem ko je Braden Holtby ob četrti zaporedni zmagi zbral 28 obramb. Poln paket točk je bil pomemben tudi v boju za vrh metropolitanske divizije, kjer Capsi za tri točke vodijo pred New York Islandersi, ki jih vodi trener šampionske ekipe Washingtona Barry Trotz. Po točkah vodilni igralec lige Nikita Kučerov je z 39. golom v sezoni zdaj že pri 122 točkah v tej sezoni, za vodilno ekipo lige, ki se tako ni najbolje poslovila od domače dvorane pred začetkom končnice, sta zadela tudi Tyler Johnson in J. T. Miller. Dovolj, da bi preprečil 15. poraz po rednem delu v tej sezoni, ni bilo niti 31 obramb Andreja Vasilevskega.

"V prejšnjih letih sem imel nekaj priložnosti, da bi jih zabil 50, a jih nisem. Vedno si želiš nekaj posebnega, jasno pa je, da je to včasih težko. Vesel sem, da mi je uspelo," je po obračunu priznal Ovečkin, ki na večni lestvici strelcev na 13. mestu zdaj ni več izenačen s Kanadčanom Brendanom Shanahanom (656). Naslednji na seznamu je še en Kanadčan Luc Robitaille (668), s katerim se je po novem golu ob igri z igralcem več Ovečkin (247 golov v "power-playih") izenačil na četrtem mestu večne lestvice lige NHL.

Več sledi!

Vrhunci tekme Tampa Bay Lightning ‒ Washington Capitals: