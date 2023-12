Kopitar: V tej sezoni si želimo iti vse do konca

Kralji trenutno s 33 osvojenimi točkami zasedajo tretje mesto v zahodni konferenci, a so po odstotku osvojenih točk celo uspešnejši od vodilnih Vegas Golden Knights in Colorado Avalanche. "To je morda moj najboljši start v sezono, odkar sem v Los Angelesu. Dejstvo pa je, da se stvari postavljajo na svoja mesta. Ekipa gre zagotovo v pravo smer. Našli smo odgovore na vprašanja pred začetkom sezone," je dejal izkušeni Anže Kopitar. "Ko je samozavest visoka, je vse veliko lažje. Tudi sama igra na ledu steče lažje. To se nam dogaja zato, ker imamo močno ekipo in ker so vsi štirje napadi močni. Včasih kakšen napad morda nima najboljše dnevne forme in ostali trije potegnejo voz naprej," je dodal 36-letni kapetan kraljev.

Predvsem v gosteh gre hokejistom iz mesta angelov odlično. Na tujem ledu namreč sploh še niso oddali točke, z desetimi zaporednimi zmagami od začetka sezone pa so izenačili rekord Buffalo Sabres iz sezone 2006/07. "Včasih tako nanese. Zdaj smo odigrali nekaj več kot 20 tekem, še 60 jih je pred nami. Mogoče se bo pa to čez kakšen teden, dva ali mesec obrnilo. Tudi doma se počutimo zelo dobro. Upam, da se bo s teh gostovanj to preneslo tudi na našo ledeno ploskev in da bomo tudi tam nizali zmage," je o ekipnih dosežkih pristavil Kopitar.