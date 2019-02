Kopitar vpisal tri točke, kralji zmagali drugič zapored, nov mejnik za Ovečkina

Kralji so v velikem slogu – tekma je bila izenačena na 1 : 1, dokler niso dosegli treh zadetkov v prvih slabih dveh minutah tretje tretjine, pri čemer je ključno vlogo odigral Anže Kopitar, prišli do tretje zmage na zadnjih štirih tekmah. Po enkrat so se med strelce vpisali še Adrian Kempe, Dion Phaneuf in proti svoji nekdanji ekipi tudi Ilija Kovalčuk, vratar Jack Campbell pa je zbral 29 obramb.

Edini gol za gostitelje je dosegel Pavel Zacha, domači vratar je zaustavil 20 strelov.

"To, da smo lahko tretjo tretjino začeli z igralcem več, je bila priložnost, ki je niso želeli zapraviti. Šli smo v igro z načrtom in se ga tudi držali. Kopitar me je lepo našel in uspelo mi je. Le dve minuti smo potrebovali, da smo vzeli tekmo v svoje roke," je slovenskega soigralca pohvalil prvi strelec Toffoli. Kralje naslednje gostovanje čaka v četrtek, ko se bodo pomerili s Philadelphia Flyers.