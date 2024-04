Kopitar z dvema podajama kraljem pomagal do zmage v podaljšku

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Los Angeles je v zadnjih petih minutah rednega dela zapravil vodstvo dveh zadetkov. V tem času je bil za goste iz Tampe dvakrat uspešen Steven Stamkos. Ta je sprva znižal na 2:3 v 56. minuti v napadu z igralcem več, nato pa v 60. minuti dosegel še izenačujoči zadetek.

Pred tem so domači hokejisti vodili večji del tekme, saj so povedli že v osmi minuti, ko je po podaji Kopitarja in Quintona Byfielda zadel Adrian Kempe. Sledilo je izenačenje v 20. minuti, ko je z igralcem več svoj 41. zadetek v sezoni dosegel Brayden Point.