Los Angeles Anaheimu zabil pol ducata golov

Anže Kopitar je na tekmi rednega dela hokejske lige NHL z golom in podajo pomagal svojim Los Angeles Kings do zmage proti Anaheim Ducks s 6:1. Kapetan kraljev je s tem še 14. sezono v karieri dosegel najmanj 20 golov v rednem delu lige NHL. 37-letni Hrušičan je na začetku druge tretjine dosegel zadetek za 2:1 in podal pri tretjem Kevina Fiale vsega nekaj minut kasneje.

Pred tem je bil za kralje uspešen Quinton Byfield po vsega 84 sekundah dvoboja, po 106 sekundah druge tretjine pa je izenačil Cutter Gauthier. V drugi tretjini je nato padel še en zadetek, ko je v 37. minuti na 4:1 povišal Alex Laferriere. Na začetku zadnje tretjine je za 5:1 zadel Kevin Fiala s svojim drugim golom na tekmi, končni izid pa je v 51. minuti postavil Jordan Spence. "Po prvi tretjini smo dobili noge nazaj, a tudi v prvem delu igre ni bilo čutiti nobene panike. Nismo igrali slabo, a ne tako dobro, kot lahko igramo," je po vodstvu, a ne najboljši prvi tretjini povedal Fiala.

Švicar je pohvalil tako igro s številčno prednostjo na ledu, v tem elementu igre so kralji dosegli tri gole, kot tisto ob kaznih. Ubranili so vseh pet dvominutnih kazni. "Pomembno je, da zaženemo igro s hokejistom več na ledu, da najdemo pravi ritem, si dobro podajamo plošček in smo nevarni. V končnici so te situacije še toliko bolj pomembne. Danes smo v obeh igrali dobro in s tem moramo nadaljevati do končnice." Kapetan Anže Kopitar je na ledu prebil 16:11 minute in prekinil tri tekme trajajoč strelski post. Z 20 goli in 44 podajami med igralci kraljev zaseda drugo mesto na klubski lestvici strelcev s 64 točkami, Adrian Kempe je dosegel tri več tudi z današnjimi tremi podajami.

Anže Kopitar

Na lestvici zahodne konference so hokejisti Los Angelesa še naprej peti. Le točko več ima Colorado (100 točk), ki je odigral dve tekmi več, a ponoči izgubil proti Vancouvru z 1:4. V pacifiški diviziji je Los Angeles drugi, a je zaostanek za Vegasom (105) štiri tekme pred koncem prevelik za premik na čelo lestvice. Kraljem se tako v prvem krogu končnice obeta dvoboj z Edmonton Oilers, lanskimi finalisti. Ti so na poti do boja za Stanleyjev pokal izločili prav kralje v prvem krogu končnice s 4:1 v zmagah.

Na ostalih tekmah so si Washington Capitals z zmago proti Carolina Hurricanes po kazenskih strelih s 5:4 zagotovili prvo mesto v vzhodni konferenci ter s tem prednost domačega ledu vsaj do boja za Stanleyjev pokal. "Očitno je za nami izjemno leto. Vanj je bilo vloženega veliko dela. Seveda se s tem ne smemo zadovoljiti. Tudi skozi zahtevne trenutke smo našli načine, kako se boriti, nikoli nismo imeli daljših negativnih nizov, kar je pokazatelj dobre ekipe. Tudi danes smo našli pot do zmage," je ob tem dodal Dylan Strome.

Na vrhu lige so Winnipeg Jets s 112 točkami, Washington jih ima 109 in odigrano tekmo manj. V prestolnici so se še v svoji dvorani Capitals s posebno ceremonijo poklonili Aleksandru Ovečkinu, ki je z 895. zadetkom podrl rekord legendarnega Wayna Gretzkyja in postal najboljši strelec lige NHL v vsej zgodovini. Po točkah sicer Gretzky ostaja nedosegljiv. Ovečkin se tokrat med strelce ni vpisal, je pa s podajo niz vsaj s točko podaljšal na šest tekem. "Izjemno je. Te številke so res velike in opažam vse te ljudi, ki so z nami proslavili ta velikanski trenutek," je bil kratek Ovečkin. Ta je pred dvobojem poziral s suknjičem z napisi z vseh ploščkov za vse zadetke, ki jih je dosegel v karieri. Izidi:

Boston Bruins - Chicago Blackhawks 2:5 Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 3:2 Florida Panthers - Detroit Red Wings 4:1 New York Islanders - New York Rangers 2:9 Washington Capitals - Carolina Hurricanes 5:4 (kazenski streli) Dallas Stars - Winnipeg Jets 0:4 Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 1:4 Utah - Nashville Predators 3:4 (kazenski streli) Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 6:1 Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 2:1