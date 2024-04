Kopitar z golom in podajo prispeval levji delež k zmagi Kraljev nad Vancouvrom

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z Los Angeles KingsI zabeležil pomembno zmago v severnoameriški ligi NHL. Kralji so bili v gosteh s 3:2 boljši od vodilne ekipe zahodne konference Vancouver Canucks. Šestintridesetletni Hrušičan je ob zmagi dosegel gol in podajo, plošček pa ob koncu tekme poslal tudi v lastno mrežo.

Los Angeles se je hitro otresel pritiska domačih in povedel v osmi minuti, ko je bil po lepi podaji Pierra-Luca Duboisa natančen Kevin Fiala. Domači so prek Sama Laffertyja izenačili v 13. minuti, ob koncu druge tretjine pa so odločilna koraka k zmagi naredili gosti. Ti so naprej v 37. minuti s šesterico v polju, domačim se je namreč obetala dvominutna kazen, po avtogolu Carsona Soucyja povedli z 2:1. Plošček se je nesrečno odbil od obeh Soucyjevih drsalk. Med asistenti je bil tudi Anže Kopitar, ki je tako še 14. sezono v NHL dosegel vsaj 40 podaj. S tem je postal drugi aktivni hokejist v NHL s tovrstnim dosežkom ob Sidneyju Crosbyju iz vrst Pittsburgh Penguinsov. Slovenski as je nato le 111 sekund pozneje dosegel 24. gol v sezoni, ko je prav tako z veliko sreče prišel do odbitka po lastnem strelu in zaključil iz neposredne bližine. To je bila zanj 64. točka v sezoni, skupno pa že 1205. v karieri, s čimer je na večni lestvici lige NHL napredoval na 50. mesto.

Hrušičan je imel tri minute pred koncem tekme še nekaj smole, potem ko je strel Brocka Boeserja zadel njegovo drsalko in se odbil v mrežo mimo nemočnega Cama Talbota (21 obramb). "Oba vratarja nam omogočata, da se borimo za zmage. To je vse, kar lahko zahtevaš od svojih čuvajev mreže. Se pa Talbotu opravičujem za avtogol, ta gre na 'mojo kapo'," je po dvoboju zbranim predstavnikom medijev dejal dobro razpoloženi Kopitar. Kralji so kljub smoli Hrušičana zdržali in četrtič zapovrstjo zmagali. Ob tem so zabeležili pomembni točki v lovu na končnico. Trenutno v pacifiški diviziji zasedajo tretje mesto s 87 točkami. Na vrhu je Vancouver z 98, kar je tudi najboljši izkupiček na zahodu. Kralji imajo po 71 odigranih tekmah sedem točk naskoka pred St. Louis Bluesi, ki so na nehvaležnem tretjem mestu v boju za tako imenovani "wild-card".

"Ni bilo veliko prostora na ledu. Bilo je fizično, čustveno. Čuti se, da je do konca 11 tekem in da se borimo za končnico. In pod takšnim pritiskom moraš zdržati tudi z igralcem manj, potem ko so na klop poslali svojega vratarja. Opravili smo dobro delo," je tekmo pospremil Kopitar. O svojem golu pa dejal: "Zgolj upal sem, da se bo plošček znašel tam pred vrati. Le zadrsal sem za mrežo in po takem odboju mi iz takega položaja res ni bilo težko zadeti." Kopitarja in soigralce naslednja tekma čaka v noči s četrtka na petek, ko bodo gostovali pri Edmonton Oilersih, ki so doslej v sezoni zbrali točko več (88). Na edini preostali današnji tekmi so prvaki Vegas Golden Knightsi po podaljšku z 2:1 ugnali St. Louis. Odločilni zadetek je po 49 sekundah dodatnega igralnega časa dosegel Jonathan Marchessault. Moštvo iz Las Vegasa je trenutno na osmem mestu zahodne konference in ima pet točk več od St. Louisa. Liga NHL, izida:

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 1:2 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 2:3

(Anže Kopitar: gol in podaja v 19:57 minute za Los Angeles).