Kopitar z golom in podajo prispeval levji delež k zmagi kraljev

Kralji so dobili zadnji dve tekmi, čeprav so prejeli deset zadetkov. "Dobro smo se borili, izboljšujemo se, zdi se, da igramo počasi tako, kot bi morali. Seveda so še določeni trenutki na tekmah, ko nismo še pravi, toda večinoma smo igrali tako, kot bi morali," je po tekmi za lakingsinsider.com povedal trener kraljev Todd McLellan . Naslednja tekma kralje prav tako čaka v gosteh. V noči na sredo po srednjeevropskem času se bodo pomerili z Nashville Predators.

Na drugih tekmah so tretjo zmago na tretji tekmi vpisali igralci Bostona, Caroline in Dallasa. Bruins so s 5:3 odpravili Florido Panthers, pri čemer je Jake DeBrusk dosegel dva gola in podajo, Hurricanes so v gosteh s 5:1 premagali Seattle Kraken, Andrej Svečnikov je pri tem zbral dva gola in podajo, Sebastian Aho pa gol in dve podaji, Stars pa so s 4:1 ugnali Winnipeg Jets.

Branilec naslova Colorado Avalanche je na tretji tekmi drugič zmagal, tokrat v gosteh s 6:3 pri Minnesoti Wild. Nathan MacKinnon in Valerij Ničuškin sta zbrala po gol in dve podaji pri zmagovalcih. Tretjo zmago na četrti tekmi so zabeležili New York Rangers, ki so s 6:4 odpravili Anaheim Ducks. Artemi Panarin (gol in tri podaje), Mika Zibanejad (dva gola, dve podaji) in Adam Fox (tri podaje) so bili glavni newyorški akterji. Prva dva sta tudi prva na lestvici strelcev z desetimi oziroma osmimi točkami.

Toronto Maple Leafs so doma izgubili proti Arizona Coyotes z 2:4, Montreal Canadiens so po podaljšku s 3:2 premagali Pittsburgh Penguins, čeprav so slednji z goloma Jevgenija Malkina vodili z 2:0, Washington Capitals pa so s 6:4 ugnali Vancouver Canucks. Izkušeni Aleksander Ovečkin je bil prvo ime tekme, k zmagi je prispeval dva gola in dve podaji.

Liga NHL, izidi:

Detroit Red Wings - Los Angeles Kings 4:5 (podaljšek)

(Anže Kopitar: 1 gol, 1 podaja v 18:51 minute za LA).

New York Rangers - Anaheim Ducks 6:4

Toronto Maple Leafs - Arizona Coyotes 2:4

Boston Bruins - Florida Panthers 5:3

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 3:2 (podaljšek)

Washington Capitals - Vancouver Canucks 6:4

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 3:6

Dallas Stars - Winnipeg Jets 4:1

Seattle Kraken - Carolina Hurricanes 1:5