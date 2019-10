Kopitar za uvod sezone zbral tri točke, Kralji pa so vseeno ostali praznih rok

Los Angeles Kingsi so sezono 2019/20 odprli na gostovanju v Kanadi in se že po slabi minute igre znašel v zaostanku, ko je zadel Connor McDavid, ki je do konca tekme zbral še tri asistence. Do konca tretjine so padli še štirje zadetki, najprej je v peti minuti po podaji Anžeta Kopitarja zadel Dustin Brown, potem je v deseti minuti goste v vodstvo popeljal Trevor Lewis. Domači so izenačili v 11. minuti preko Jamesa Neala, a je Kopitar štiri minute zatem poskrbel za novo vodstvo svojega moštva.V drugi tretjini so gledalci videli le en zadetek v mreži gostov, za domače je zadel Zack Kassian. Moštvi sta v zadnjo tretjino vstopili poravnani na 3:3.

V zadnjem delu igre je bilo znova veliko golov, skupno pet, a na žalost gostiteljev je plošček več pristal v njihovi mreži. Kralji so v tretji tretjini sicer dvakrat povedli, nazadnje v 49. minuti, ko je ob igri z igralcem več in po podaji Kopitarja zadel Drew Doughty, vendar se domači niso dali. Do konca tekme sta zadela Darnell Nurse in znova ob igri z igralcem več Neal ter tako poskrbela, da je zmaga ostala doma in da je Todd McLellan na klopi Los Angeles Kings debitiral s porazom. Kralji so imeli rahlo prednost v strelih (32:31).