Kopitar z golom pomagal Kraljem do nove zmage

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriškem prvenstvu NHL v gosteh slavili novo zmago. Kralji so s 4:1 premagali moštvo Arizona Coyotes, med strelce pa se je pri zadetku za prednost gostov 2:0 vpisal tudi Kopitar. To je bil za Slovenca osmi gol v sezoni, skupno ima z osmimi podajami 16 točk.

Junak večera pri Kraljih je bil Trevor Moore, ki je zadel dvakrat, poleg Kopitarja, ki je spretno izkoristil podajo Quintona Byfielda, pa se je med strelce vpisal še Phillip Danault. Vratar kalifornijskega moštva Pheonix Copley je zbral 30 obramb in pomagal Kraljem do že osme zaporedne zmage v gosteh to sezono. Kralji so za zdaj izenačeni in imajo tretji najdaljši uvodni gostujoči niz v zgodovini; Buffalo je rekorder z desetimi zaporednimi zmagami v gosteh v sezoni 2006/07. Edini gol za domačo ekipo je dosegel Lawson Crouse, vratar Connor Ingram pa je za Kojote zaustavil 21 strelov. Naslednja tekma Kralje čaka v petek, ko bodo gostovali še pri mestnih tekmecih, moštvu Anaheim Ducks. Liga NHL, izidi:

Florida Panthers - Edmonton Oilers 5:3

Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 5:4 (podaljšek)

Dallas Stars - New York Rangers 6:3

Nashville Predators - Colorado Avalanche 4:3

Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 1:4

(Anže Kopitar: gol v 18:30 minute za LA Kings).

Seattle Kraken - Calgary Flames 3:4 (podaljšek)

Vancouver Canucks - San Jose Sharks 3:1