Kopitar z golom prispeval levji delež k novi zmagi kraljev

Kar dvakrat je za Los Angeles zadel Kevin Fiala, Quinton Byfield in Alex Laferriere pa sta sta k 46. zmagi v sezoni dodala po gol in podajo. Darcy Kuemper je proti ekipi, s katero je leta 2022 osvojil Stanleyjev pokal, zbral 22 obramb.

Los Angeles je dobil izjemno pomemben medsebojni dvoboj za četrto mesto na razpredelnici, saj Colorado zdaj zaostaja za točko, a ima do konca rednega dela le še tekmo, ekipa s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem pa tri. Edmonton, naslednji tekmec Los Angelesa, na šestem mestu za kralji zaostaja za štiri točke. Za goste je dvakrat zadel Brock Nelson in še četrto sezono zaporedoma dosegel vsaj 25 golov v rednem delu. Po enkrat pa sta zabila Valerij Ničuškin in Sam Malinski. Mackenzie Blackwood je zbral 28 obramb.