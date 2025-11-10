Kopitar z golom prispeval levji delež k zmagi Kingsov

Hokejisti Los Angeles Kings so v noči na ponedeljek v ligi NHL gostovali pri zasedbi Pittsburgh Penguins in prišli do pomembne zmage s 3:2. Levji delež k polnemu izkupičku kalifornijske franšize je z zadetkom za izenačenje izida na 1:1 prispeval slovenski hokejski as Anže Kopitar.

"V prejšnji sezoni doma nismo znali izgubiti, na gostovanjih pa nismo dobili veliko tekem. V tej je preprosto drugače. To je hokej, včasih je to težko razložiti. A smo si želeli zmago. Prvih 40 minut smo bili v igri in izstopali. Mislim, da jim nismo dali veliko na ledu," je za uradno stran lige dejal trener Kings Jim Hiller. Kralji bodo naslednjo tekmo odigrali v noči s torka na sredo po slovenskem času proti Montreal Canadiens. V pacifiški skupini in skupno drugo v ligi so z dvema točkama zaostanka za Coloradom Anaheim Ducks, ki so na svojem ledu s 4:1 ugnali Winnipeg Jets. V tej skupini so četrti kralji, ki imajo 18 točk. Pred njimi sta še ekipa iz Las Vegasa ter Seattle Kraken, ki so v Dallasu z 1:2 izgubili proti Stars.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nathan MacKinnon je z goloma in s tremi podajami sodeloval pri vseh uspešno zaključenih akcijah Colorada. Tri minute in sekundo pred koncem rednega dela tekme je najprej za domače na 4:4 izenačil Jake DeBrusk. Gavin Brindley je po minuti in osmih sekundah dodatka odločil dvoboj, ko je odbiti plošček poslal med nogami Kevina Lankinena. MacKinnon je tako v sezoni dosegel 29 točk, ima 14 golov in 15 podaj ter je vodilni v ligi po točkah in golih. Leo Carlsson je dosegel dva gola ob igralcu več na ledu in podaljšal svoj niz točk na deset tekem v dresu Anaheim Ducks, ki so zmagali na svoji sedmi tekmi zaporedoma. Beckett Sennecke je prav tako za domače dosegel dva gola, Cutter Gauthier in Chris Kreider sta imela vsak po dve podaji, Lukas Dostal pa je ustavil 23 poskusov gostov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Caseyja DeSmitha (30 obramb) je v vratih Dallasa premagal le Jaden Schwartz za vodstvo Seattla z 1:0 v začetku četrte minute. Tyler Seguin in Wyatt Johnston sta dosegla gola za domače, Miro Heiskanen pa je dodal dve podaji, s čimer je podaljšal svoj niz točk na štiri tekme. Pred svojimi gledalci so slavili igralci Ottawe Senators, ki so s 4:2 ugnali Utah Mammoth, in Minnesote Wild po zmagi z 2:0 nad Calgary Flames. Na svojih ledenih ploskvah sta izgubili moštvi Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks so bili boljši s 5:1, in Toronto Maple Leafs. Slednje so s 5:4 porazili Carolina Hurricanes. Liga NHL, izidi: Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 1:5 Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings 2:3

(Anže Kopitar: 1 gol v 17:33 minute za LA). Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 4:5 Ottawa Senators - Utah Mammoth 4:2 Dallas Stars - Seattle Kraken 2:1 Minnesota Wild - Calgary Flames 2:0 Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 4:5 (podaljšek) Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 4:1