Kopitar z golom prispeval levji delež k zmagi kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v svoji zadnji sezoni lige NHL vodi slovenski as Anže Kopitar, so gostovali v olimpijskem Salt Lake Cityju in premagali Utah Mammoth s 4:2. Kopitar se je izkazal z golom v zadnji tretjini, dva je k tretji zmagi kraljev na zadnjih petih tekmah prispeval Joel Armia.

Kraljem je dala minula visoka zmaga nad Chicagom krila; tokrat so na ledu zagospodarili tudi v Salt Lake Cityju in prišli že do desete zmage na gostovanjih to sezono. Adrian Kempe je dodal gol in podajo, Kevin Fiala dve podaji, vratar Darcy Kuemper pa zbral 19 obramb. Anže Kopitar je dosegel pomemben zadetek v tretji tretjini, s katerim so kralji spet povišali prednost na +2. Kopitar je sprva poskušal z bekendom, vendar je bil njegov strel blokiran, nato pa je slovenski zvezdnik v drugem poskusu pospravil svoj plošček za hrbet domačega vratarja in dosegel svoj prvi zadetek v dvorani Delta Center v karieri.

"Sobotna zmaga nad Chicagom nam je dala krila. Seveda ne pričakuješ, da boš na vsaki tekmi dosegel šest golov, pa vendar smo danes v uvodni tretjini uspešno ohranili zagon," je po tekmi za lakingsinsider.com dejal Kempe. Po tekmi je komentiral tudi dejstvo, da je Kopitar v svoji zadnji sezoni našel novo stavbo, v kateri je dosegel gol. "To je bil velik gol za ekipo. Kopi mi je to povedal po tekmi, tega nisem vedel in bilo je zelo lepo. Verjetno bi mu morali dati tudi podajo na koncu, ampak občutek je bil dober. Danes je odigral izvrstno tekmo, zato ga je zabavno gledati," je o 38-letnem Slovencu dejal Kempe.

Zadovoljen je bil tudi trener kraljev Jim Hiller. "Večinoma igramo tesne tekme z golom razlike in raje iz njih izideš na pravi strani. Na gostovanjih smo izšli na pravi strani pogosteje kot doma, preprosto smo, iz veliko različnih razlogov. Z nami so mame, zato jim bomo dali vse zasluge na svetu," je dejal trener kraljev o akciji moštva, ko so igralce na pot pospremile tudi mame. Pri domačih je Clayton Keller dosegel gol in podajo, vratar Karel Vejmelka pa je zaustavil 23 strelov za mamute, ki so izgubili dve tekmi zaporedoma in šest od zadnjih osmih. Naslednja tekma kralje čaka v sredo, ko bodo gostovali še v Seattlu. Ta je doma z 1:4 izgubil proti Minnesoti Wild. Joel Eriksson Ek je k zmagi gostov, ki so trikrat zadeli v zadnji tretjini, prispeval gol in dve podaji.

V Torontu je domači vratar Dennis Hildeby zbral 29 obramb in prvič v karieri NHL ohranil svojo mrežo nedotaknjeno za zmago Maple Leafs nad Tampo z 2:0. Jegor Šarangovič je dosegel dva gola in podajo, soigralec v liniji Nazem Kadri pa je dodal gol in dve podaji, s čimer sta popeljala Calgary Flames do visoke zmage nad Buffalo Sabres s 7:4. Za Calgary so zadeli tudi Rasmus Andersson, Jonathan Huberdeau, Jan Kuznjecov in Mikael Backlund. Flames so v zadnjih desetih tekmah izboljšali svoj izkupiček na 7-2-1. John Gibson je v Vancouvru nanizal 39 obramb za svoj prvi shutout po skoraj treh letih, Detroit Red Wings pa so se s 4:0 znesli nad domačimi Canucks.

James van Riemsdyk, Andrew Copp, Nate Danielson in Dylan Larkin so zadeli za rdeča krila, ki so se z zmago povzpela na prvo mesto atlantske skupine. Liga NHL, izidi:

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2:0 Utah Mammoth - Los Angeles Kings 2:4

(Anže Kopitar: 1 zadetek, 3 streli v 18 minutah za LA). Calgary Flames - Buffalo Sabres 7:4 Vancouver Canucks - Detroit Red Wings 0:4 Seattle Kraken - Minnesota Wild 1:4