Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Kopitar z golom prispeval levji delež k zmagi kraljev

Salt Lake City, 09. 12. 2025 08.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v svoji zadnji sezoni lige NHL vodi slovenski as Anže Kopitar, so gostovali v olimpijskem Salt Lake Cityju in premagali Utah Mammoth s 4:2. Kopitar se je izkazal z golom v zadnji tretjini, dva je k tretji zmagi kraljev na zadnjih petih tekmah prispeval Joel Armia.

Kraljem je dala minula visoka zmaga nad Chicagom krila; tokrat so na ledu zagospodarili tudi v Salt Lake Cityju in prišli že do desete zmage na gostovanjih to sezono. Adrian Kempe je dodal gol in podajo, Kevin Fiala dve podaji, vratar Darcy Kuemper pa zbral 19 obramb.

Anže Kopitar je dosegel pomemben zadetek v tretji tretjini, s katerim so kralji spet povišali prednost na +2. Kopitar je sprva poskušal z bekendom, vendar je bil njegov strel blokiran, nato pa je slovenski zvezdnik v drugem poskusu pospravil svoj plošček za hrbet domačega vratarja in dosegel svoj prvi zadetek v dvorani Delta Center v karieri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sobotna zmaga nad Chicagom nam je dala krila. Seveda ne pričakuješ, da boš na vsaki tekmi dosegel šest golov, pa vendar smo danes v uvodni tretjini uspešno ohranili zagon," je po tekmi za lakingsinsider.com dejal Kempe. Po tekmi je komentiral tudi dejstvo, da je Kopitar v svoji zadnji sezoni našel novo stavbo, v kateri je dosegel gol.

"To je bil velik gol za ekipo. Kopi mi je to povedal po tekmi, tega nisem vedel in bilo je zelo lepo. Verjetno bi mu morali dati tudi podajo na koncu, ampak občutek je bil dober. Danes je odigral izvrstno tekmo, zato ga je zabavno gledati," je o 38-letnem Slovencu dejal Kempe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadovoljen je bil tudi trener kraljev Jim Hiller. "Večinoma igramo tesne tekme z golom razlike in raje iz njih izideš na pravi strani. Na gostovanjih smo izšli na pravi strani pogosteje kot doma, preprosto smo, iz veliko različnih razlogov. Z nami so mame, zato jim bomo dali vse zasluge na svetu," je dejal trener kraljev o akciji moštva, ko so igralce na pot pospremile tudi mame.

Pri domačih je Clayton Keller dosegel gol in podajo, vratar Karel Vejmelka pa je zaustavil 23 strelov za mamute, ki so izgubili dve tekmi zaporedoma in šest od zadnjih osmih. Naslednja tekma kralje čaka v sredo, ko bodo gostovali še v Seattlu. Ta je doma z 1:4 izgubil proti Minnesoti Wild. Joel Eriksson Ek je k zmagi gostov, ki so trikrat zadeli v zadnji tretjini, prispeval gol in dve podaji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Torontu je domači vratar Dennis Hildeby zbral 29 obramb in prvič v karieri NHL ohranil svojo mrežo nedotaknjeno za zmago Maple Leafs nad Tampo z 2:0. Jegor Šarangovič je dosegel dva gola in podajo, soigralec v liniji Nazem Kadri pa je dodal gol in dve podaji, s čimer sta popeljala Calgary Flames do visoke zmage nad Buffalo Sabres s 7:4.

Za Calgary so zadeli tudi Rasmus Andersson, Jonathan Huberdeau, Jan Kuznjecov in Mikael Backlund. Flames so v zadnjih desetih tekmah izboljšali svoj izkupiček na 7-2-1. John Gibson je v Vancouvru nanizal 39 obramb za svoj prvi shutout po skoraj treh letih, Detroit Red Wings pa so se s 4:0 znesli nad domačimi Canucks.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

James van Riemsdyk, Andrew Copp, Nate Danielson in Dylan Larkin so zadeli za rdeča krila, ki so se z zmago povzpela na prvo mesto atlantske skupine.

Liga NHL, izidi:
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2:0

Utah Mammoth - Los Angeles Kings 2:4
(Anže Kopitar: 1 zadetek, 3 streli v 18 minutah za LA).

Calgary Flames - Buffalo Sabres 7:4

Vancouver Canucks - Detroit Red Wings 0:4

Seattle Kraken - Minnesota Wild 1:4

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl los angeles kings anže kopitar utah mammoth
Naslednji članek

Hokejisti Olimpije uspešni v Innsbrucku

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385