Kopitar z zadetkom pomagal Kraljem do prepričljive zmage nad Florido

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kingsi v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL dosegel zmago proti ekipi Florida Panthers s 4:1. Hrušičan je na tekmi dosegel gol za vodstvo z 2:1 in s tem Kraljem pomagal do tretje zmage na zadnjih štirih tekmah.

Oslabljena Florida, nanizala je še tretji poraz v nizu, je povedla v 15. minuti prve tretjine, ko je prvič v ligi NHL zadel Matt Kiersted. Izenačil je Olli Määttä na začetku 18. minute, potem pa je Anže Kopitar v četrti minuti druge tretjine z bekendom neubranljivo zadel mimo Sergeja Bobrovskega v vratih Floride. To je bil deveti zadetek 34-letnega Hrušičana v tej sezoni in skupno 26. točka. Trinajsto zmago kraljev v sezoni sta v nadaljevanju potrdila Dustin Brown v 33. in Arthur Kaliyev v 47. minuti. Jonathan Quick je za moštvo iz mesta angelov zbral 41 obramb. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kopitar je na ledu preživel 18:44 minute, dobil pa je kar 77 odstotkov sodniških metov. Zaradi spotikanja je dve minuti ob koncu tekme preživel tudi na klopi za kaznovane igralce. Kralji so se na lestvici pacifiške divizije začasno povzpeli nad San Jose Sharks na peto mesto, v zahodni konferenci pa so deseti, tri točke za osmimi Edmonton Oilers. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Naslednja tekma Kopitarja in soigralce čaka v noči na nedeljo proti moštvu Carolina Hurricanes. Liga NHL, izidi:

Florida Panthers - Los Angeles Kings 1:4

(Anže Kopitar; en gol v 18:44 minute za Los Angeles).

Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 3:2 (po kazenskih strelih)

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 2:1

New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 3:5

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 5:3

New York Islanders - Boston Bruins 3:1

Nashville Predators - Colorado Avalanche 5:2

Minnesota Wild - Buffalo Sabres 2:3 (po kazenskih strelih)

Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 5:2

San Jose Sharks - Vancouver Canucks 2:5 icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke