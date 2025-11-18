Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Kopitar zabil gol, Kingsi vseeno izgubili, Ovečkin znova blestel

Washington, 18. 11. 2025 07.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Hokejisti Washingtona so davi v severnoameriški ligi NHL ugnali Los Angeles z 2:1. Za ekipo iz Kalifornije je častni gol dosegel kapetan Anže Kopitar, na drugi strani sta bila strelca Matt Roy in Aleksej Ovečkin, ki je dosegel že svoj 903. gol v najmočnejši ligi na svetu.

Na tekmi so vsi goli padli do 34. minute. Za domače je že v četrti zabil Matt Roy, prvič po 25 tekmah in prvič v novi sezoni. Na 2:0 je v 22. povišal strelski rekorder lige Aleksej Ovečkin, ki je izkoristil lepo podajo Connorja McMichaela izza gola.

Ameriškim statistikom ni ušlo, da je Ovečkin dosegel 442. gol v rednem delu sezone v Capital One Areni in s tem na prvem mestu lestvice doseženih golov v eni dvorani prehitel Gordieja Howa.

V 34. je gostom upanje vrnil Anže Kopitar, ki pri 38 letih igra svojo zadnjo sezono v ligi. Hrušičan je strelsko statistiko tako popravil na 443 golov in 845 podaj. Tokrat mu je ob igralcu več na ledu lepo podal Corey Perry.

Anže Kopitar
Anže Kopitar FOTO: AP

Morda ključni igralec za zmago Washingtona je bil vratar Charlie Lindgren, ki je ubranil kar 30 strelov na svoj gol in poskrbel za prvi poraz Los Angelesa po štirih zaporednih zmagah. Darcy Kuemper na drugi strani je odbil 23 ploščkov.

Serijo gostovanj bo Los Angeles, po 20 tekmah je ekipa na tretjem mestu zahoda, nadaljeval v noči na petek v San Joseju. Na zahodu in v ligi vodi Colorado Avalanche.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vzhodu pa sta zdaj na vrhu poravnana New Jersey in Carolina. Ponoči so se hokejisti Caroline namreč veselili zmage s 3:1 v Bostonu. Za goste so zadeli Jordan Staal, nekdanji hokejist Bostona Taylor Hall in Mark Jankowski. Šele 10 sekund pred koncem je poraz ob igralcu več na ledu omilil Riley Tufte.

Izidi:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 1:3

Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 5:1

Florida Panthers - Vancouver Canucks 8:5

Washington Capitals - Los Angeles Kings 2:1

(Anže Kopitar je dosegel gol za Los Angeles Kings)

Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 4:3 (kazenski streli)

Anaheim Ducks - Utah Mammoth 3:2 (podaljšek)

anže kopitar los angeles kings washington capitols aleksej ovečkin
Naslednji članek

Pingvini v revanši NHL v Stockholmu vrnili udarec plenilcem

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330