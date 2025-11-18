Kopitar zabil gol, Kingsi vseeno izgubili, Ovečkin znova blestel

Na tekmi so vsi goli padli do 34. minute. Za domače je že v četrti zabil Matt Roy, prvič po 25 tekmah in prvič v novi sezoni. Na 2:0 je v 22. povišal strelski rekorder lige Aleksej Ovečkin, ki je izkoristil lepo podajo Connorja McMichaela izza gola.

Ameriškim statistikom ni ušlo, da je Ovečkin dosegel 442. gol v rednem delu sezone v Capital One Areni in s tem na prvem mestu lestvice doseženih golov v eni dvorani prehitel Gordieja Howa.

V 34. je gostom upanje vrnil Anže Kopitar, ki pri 38 letih igra svojo zadnjo sezono v ligi. Hrušičan je strelsko statistiko tako popravil na 443 golov in 845 podaj. Tokrat mu je ob igralcu več na ledu lepo podal Corey Perry.