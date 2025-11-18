Kopitar zabil gol, Kingsi vseeno izgubili, Ovečkin znova blestel

Na tekmi so vsi goli padli do 34. minute. Za domače je že v četrti zabil Matt Roy, prvič po 25 tekmah in prvič v novi sezoni. Na 2:0 je v 22. povišal strelski rekorder lige Aleksej Ovečkin, ki je izkoristil lepo podajo Connorja McMichaela izza gola.
Ameriškim statistikom ni ušlo, da je Ovečkin dosegel 442. gol v rednem delu sezone v Capital One Areni in s tem na prvem mestu lestvice doseženih golov v eni dvorani prehitel Gordieja Howa.
V 34. je gostom upanje vrnil Anže Kopitar, ki pri 38 letih igra svojo zadnjo sezono v ligi. Hrušičan je strelsko statistiko tako popravil na 443 golov in 845 podaj. Tokrat mu je ob igralcu več na ledu lepo podal Corey Perry.
Morda ključni igralec za zmago Washingtona je bil vratar Charlie Lindgren, ki je ubranil kar 30 strelov na svoj gol in poskrbel za prvi poraz Los Angelesa po štirih zaporednih zmagah. Darcy Kuemper na drugi strani je odbil 23 ploščkov.
Serijo gostovanj bo Los Angeles, po 20 tekmah je ekipa na tretjem mestu zahoda, nadaljeval v noči na petek v San Joseju. Na zahodu in v ligi vodi Colorado Avalanche.
Na vzhodu pa sta zdaj na vrhu poravnana New Jersey in Carolina. Ponoči so se hokejisti Caroline namreč veselili zmage s 3:1 v Bostonu. Za goste so zadeli Jordan Staal, nekdanji hokejist Bostona Taylor Hall in Mark Jankowski. Šele 10 sekund pred koncem je poraz ob igralcu več na ledu omilil Riley Tufte.
Izidi:
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 1:3
Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 5:1
Florida Panthers - Vancouver Canucks 8:5
Washington Capitals - Los Angeles Kings 2:1
(Anže Kopitar je dosegel gol za Los Angeles Kings)
Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 4:3 (kazenski streli)
Anaheim Ducks - Utah Mammoth 3:2 (podaljšek)
